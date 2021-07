Classifica Tour de France 2021, 18ma tappa: Pogacar vince e ipoteca la Grande Boucle. Uran sprofonda, Cattaneo 12°

L’ultima giornata sui Pirenei ha disegnato chiaramente la classifica generale del Tour de France 2021 e ha delineato per buona parte l’esito della Grande Boucle. Ormai manca soltanto la cronometro individuale di sabato (30,8 km pianeggianti) prima della grande chiusura sui Campi Elisi a Parigi. La frazione odierna (130 km da Pau a Luz Ardinen) proponeva una salita mitica come il Tourmalet (17,1 km al 7,3% di pendenza media) e l’arrivo in quota a Luz Ardinen (13,3 km al 7,4%).

Tadej Pogacar ha comodamente controllato la situazione, correndo con grandissima personalità e tranquillità. Lo sloveno ha definitivamente ipotecato la maglia gialla, saldamente sulle sue spalle da ormai un paio di settimane e mai seriamente in pericolo. L’alfiere della UAE Emirates ha fatto lavorare la sua squadra, evitando qualsiasi sorpresa lungo le due ascese più impegnative di questo giovedì. Il campione in carica ha poi cambiato il ritmo in prima persona quando mancavano 3,5 km dal traguardo, gli sono rimasti in scia l’ecuadoriano Richard Carapaz e il danese Jonas Vingegaard (ovvero secondo e terzo della graduatoria) oltre allo spagnolo Enric Mas.

Il 22enne ha poi piazzato la micidiale progressione decisiva a 700 metri dall’arrivo, rispondendo a Mas, e si è involato verso la seconda vittoria consecutiva in montagna, mettendo definitivamente le mani sul trofeo più ambito nell’universo ciclistico. Tadej Pogacar ha un vantaggio di oltre cinque minuti sugli immediati inseguitori: 5’45” su Vingegaard, 5’51” su Carapaz. Il nordico e il sudamericano lotteranno per il secondo posto sul podio nella cronometro di sabato. Decisamente più lontani l’australiano Ben O’Connor (a 8’18”), l’olandese Wilco Kelderman (a 8’50”), lo spagnolo Enric Mas (a 10’11”), il kazako Alexey Lutsenko (a 11’22”).

Rigoberto Uran, quarto stamattina, è andato in crisi sul Tourmalet ed è sprofondato in classifica. Il colombiano ha perso circa sette minuti ed è scivolato in decima piazza. Mattia Cattaneo si conferma in dodicesima piazza.

Di seguito la classifica generale del Tour de France al termine della diciottesima tappa. Domani è in programma una frazione disegnata per i velocisti: 207 km da Mourenx a Libourne, quasi scontato l’arrivo in volata con Mark Cavendish che cercherà di battere il record di successi di Eddy Merckx, mentre la graduatoria non subirà scossoni nelle posizioni che contano.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021 (dopo la 18ma tappa)

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 75h 00′ 02” – B : 36” –

2 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 75h 05′ 47” + 00h 05′ 45” B : 12” –

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 75h 05′ 53” + 00h 05′ 51” B : 8” –

4 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 75h 08′ 20” + 00h 08′ 18” B : 10” –

5 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 75h 08′ 52” + 00h 08′ 50” – –

6 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 75h 10′ 13” + 00h 10′ 11” – –

7 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 75h 11′ 24” + 00h 11′ 22” – –

8 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 75h 12′ 48” + 00h 12′ 46” – –

9 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 75h 13′ 50” + 00h 13′ 48” – –

10 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 75h 16′ 27” + 00h 16′ 25” – –

11 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 75h 18′ 44” + 00h 18′ 42” – –

12 MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 75h 23′ 38” + 00h 23′ 36” B : 6” –

13 JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 75h 32′ 09” + 00h 32′ 07” – –

14 LOUIS MEINTJES 211 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 75h 35′ 57” + 00h 35′ 55” – –

15 AURÉLIEN PARET PEINTRE 125 AG2R CITROEN TEAM 75h 37′ 23” + 00h 37′ 21” – –

16 WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 75h 47′ 02” + 00h 47′ 00” B : 6” –

17 DYLAN TEUNS 167 BAHRAIN VICTORIOUS 75h 49′ 35” + 00h 49′ 33” B : 18” –

18 RUBEN GUERREIRO 113 EF EDUCATION – NIPPO 75h 52′ 28” + 00h 52′ 26” – –

19 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 75h 58′ 11” + 00h 58′ 09” B : 24” –

20 SERGIO LUIS HENAO 191 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 75h 58′ 28” + 00h 58′ 26” – –

21 BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 76h 00′ 06” + 01h 00′ 04” B : 27” –

22 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 76h 03′ 03” + 01h 03′ 01” B : 6” –

23 ALEJANDRO VALVERDE 67 MOVISTAR TEAM 76h 04′ 26” + 01h 04′ 24” B : 11” –

24 JONATHAN CASTROVIEJO 23 INEOS GRENADIERS 76h 05′ 32” + 01h 05′ 30” – –

25 FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 76h 18′ 16” + 01h 18′ 14” – –

26 PATRICK KONRAD 74 BORA – HANSGROHE 76h 22′ 41” + 01h 22′ 39” B : 16” –

27 MICHAEL WOODS 37 ISRAEL START-UP NATION 76h 25′ 39” + 01h 25′ 37” B : 11” –

28 NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA – SAMSIC 76h 28′ 26” + 01h 28′ 24” – –

29 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 187 ASTANA – PREMIER TECH 76h 38′ 27” + 01h 38′ 25” B : 6” –

30 XANDRO MEURISSE 104 ALPECIN – FENIX 76h 39′ 07” + 01h 39′ 05” – –

Foto: Lapresse