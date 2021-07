Una stagione durissima questa del 2021 per il ciclismo internazionale. Lo spostamento delle Olimpiadi di Tokyo ha costretto i corridori a disputare diverse corse una in fila all’altra, per un calendario molto compresso. Non avrà neanche il tempo di festeggiare il secondo successo di fila al Tour de France Tadej Pogacar che dovrà subito imbarcarsi verso il Giappone.

La stella slovena della UAE Emirates infatti sabato sarà uno dei protagonisti delle prova in linea al maschile, con l’obiettivo sicuramente di andare a caccia delle medaglie. Difficile però ambientarsi al clima nipponico e, soprattutto, al fuso orario, arrivando così tardi nel Sol Levante.

Tantissime fatiche accumulate che costringono Pogacar probabilmente a rinunciare alla Vuelta di Spagna, che era stata annunciata dalla sua squadra nel programma futuro. A dichiararlo è stato proprio il corridore sloveno alla vigilia della passerella conclusiva di Parigi: “Per adesso penso a Tokyo, poi vedremo. La stagione è stata lunga, inoltre bisogna anche vedere con il fuso orario se ci saranno le condizioni per recuperare ed essere in forma per una corsa dura come la Vuelta”.

Per concludere: “Ho corso molto quest’anno e bisogna valutare… Al momento, una volta concluso il Tour, penso a Tokyo, poi si vedrà. Dopo la prova in linea dei Giochi ci prenderemo qualche giorno e valuteremo…”.

Foto: Lapresse