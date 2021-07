Stefano Oldani, uno dei migliori, tra i giovani italiani, in questa stagione, potrebbe lasciare la Lotto Soudal al termine del 2021. Stante quanto riporta Youri IJnsen di Wielerflits.NL, infatti, l’azzurro dovrebbe trasferirsi all’Alpecin-Fenix di Mathieu van der Poel. Sulla carta, parliamo di una squadra perfetta per un corridore con le caratteristiche del ventitreenne milanese.

Oldani è passato professionista del 2020 con la Lotto Soudal, dopo un 2019 ove si era dimostrato corridore incredibilmente orizzontale tra gli U23. Stefano, infatti, nell’ultima stagione passata nella categoria antecedente al professionismo, nella quale ha vestito la casacca della Kometa di Basso e Contador, ha ottenuto oltre venti top-10 e si è piazzato sia in volata numerose sia in corse che prevedevano l’arrivo in salita.

In maglia Lotto Soudal Oldani ha disputato un buon Giro d’Italia l’anno scorso, nel quale ha colto due top-10 di tappa, e un’ottima Corsa Rosa in quest’annata. L’azzurro, infatti, ha migliorato il suo bottino centrando tre top-10 e ha ottenuto il miglior risultato della carriera, sulle strade della corsa a tappe nostrana, vale a dire un quarto posto a Foligno, ove lo hanno battuto solo Sagan, Gaviria e Cimolai.

Oldani, in questo biennio, è stato sovente elogiato da Philippe Gilbert, il quale lo ha spesso voluto al suo fianco. Date le sue caratteristiche, Oldani è un corridore che può sia correre per sé, sia recita il ruolo di prezioso gregario per i suoi capitani. E chissà che nei prossimi anni non possa diventare anche un gregario preziosissimo anche di suo maestà Mathieu van der Poel.

