Ciclismo, startlist Olimpiadi Tokyo: elenco partecipanti. Pogacar, Van Aert ed Evenepoel le stelle, presenti Nibali e Moscon

Siamo entrati nella settimana più attesa da addirittura cinque anni a livello sportivo, quella che porta ai Giochi Olimpici di Tokyo. Venerdì la cerimonia d’apertura, sabato l’assegnazione delle prime medaglie. Per quanto riguarda il ciclismo su strada, subito la gara più importante: la prova in linea maschile.

Un gruppo ricco di stelle quello che vedremo sulle strade giapponesi: presente il vincitore dell’ultimo Tour de France Tadej Pogacar, oltre a Wout van Aert, uno dei protagonisti della Grande Boucle. Spazio anche all’altro belga Remco Evenepoel. L’Italia si affida all’esperienza di Vincenzo Nibali e all’estro di Gianni Moscon.

Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST PROVA IN LINEA UOMINI OLIMPIADI TOKYO 2020

Azzedine Lagab (Algeria)

Youcef Reguigui (Algeria)

Eduardo Sepulveda (Argentina)

Rohan Dennis (Australia)

Luke Durbridge (Australia)

Lucas Hamilton (Australia)

Richie Porte (Australia)

Patrick Konrad (Austria)

Gregor Muehlberger (Austria)

Hermann Pernsteiner (Austria)

Elchin Asadov (Azerbaijan)

Tiesj Benoot (Belgium)

Remco Evenepoel (Belgium)

Wout van Aert (Belgium)

Greg van Avermaet (Belgium)

Mauri Vansevenant (Belgium)

Aleksandr Riabushenko (Belarus)

Paul Daumont (Burkina Faso)

Guillaume Boivin (Canada)

Hugo Houle (Canada)

Michael Woods (Canada)

Ruidong Wang (People’s Republic of China)

Jhoan Esteban Chaves Rubio (Colombia)

Sergio Andres Higuita Garcia (Colombia)

Daniel Felipe Martinez Poveda (Colombia)

Nairo Quintana (Colombia)

Rigoberto Uran (Colombia)

Andrey Amador (Costa Rica)

Josip Rumac (Croatia)

Michael Kukrle (Czech Republic)

Michal Schlegel (Czech Republic)

Zdenek Stybar (Czech Republic)

Kasper Asgreen (Denmark)

Jakob Fuglsang (Denmark)

Michael Valgren Hundahl (Denmark)

Christopher Jensen (Denmark)

Richard Carapaz (Ecuador)

Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecuador)

Ahmad Badreddin Wais (Refugee)

Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea)

Merhawi Kudus (Eritrea)

Omar Fraile Matarranz (Spain)

Jesus Herrada (Spain)

Gorka Izagirre Insausti (Spain)

Jon Izagirre Insausti (Spain)

Alejandro Valverde (Spain)

Tanel Kangert (Estonia)

Peeter Pruus (Estonia)

Remi Cavagna (France)

Benoit Cosnefroy (France)

Kenny Elissonde (France)

David Gaudu (France)

Guillaume Martin (France)

Tao Geoghegan Hart (Great Britain)

Geraint Thomas (Great Britain)

Adam Yates (Great Britain)

Simon Philip Yates (Great Britain)

Nikias Arndt (Germany)

Emanuel Buchmann (Germany)

Simon Geschke (Germany)

Maximilian Schachmann (Germany)

Polychronis Tzortzakis (Greece)

Manuel Oseas Rodas Ochoa (Guatemala)

Hiu Fung Choy (Hong Kong, China)

Attila Valter (Hungary)

Saeid Safarzadeh (Islamic Republic of Iran)

Edward Dunbar (Ireland)

Daniel Martin (Ireland)

Nicolas Roche (Ireland)

Alberto Bettiol (Italy)

Damiano Caruso (Italy)

Giulio Ciccone (Italy)

Gianni Moscon (Italy)

Vincenzo Nibali (Italy)

Yukiya Arashiro (Japan)

Nariyuki Masuda (Japan)

Dmitriy Gruzdev (Kazakhstan)

Alexey Lutsenko (Kazakhstan)

Vadim Pronskiy (Kazakhstan)

Krists Neilands (Latvia)

Toms Skujins (Latvia)

Evaldas Siskevicius (Lithuania)

Kevin Geniets (Luxembourg)

Michel Ries (Luxembourg)

Mohcine el Kouraji (Morocco)

Eder Frayre Moctezuma (Mexico)

Dan Craven (Namibia)

Tom Dumoulin (Netherlands)

Yoeri Havik (Netherlands)

Wilco Kelderman (Netherlands)

Bauke Mollema (Netherlands)

Dylan van Baarle (Netherlands)

Tobias s. Foss (Norway)

Markus Hoelgaard (Norway)

Tobias Halland Johannessen (Norway)

Andreas Leknessund (Norway)

George Bennett (New Zealand)

Patrick Bevin (New Zealand)

Christofer Jurado Lopez (Panama)

Royner Navarro Calle (Peru)

Maciej Bodnar (Poland)

Michal Kwiatkowski (Poland)

Rafal Majka (Poland)

Joao Almeida (Portugal)

Nelson Oliveira (Portugal)

Pavel Sivakov (Russian Olympic)

Aleksandr Vlasov (Russian Olympic)

Ilnur Zakarin (Russian Olympic)

Eduard-michael Grosu (Romania)

Stefan de Bod (South Africa)

Nicholas Dlamini (South Africa)

Ryan Gibbons (South Africa)

Moise Mugisha (Rwanda)

Tadej Pogacar (Slovenia)

Jan Polanc (Slovenia)

Primoz Roglic (Slovenia)

Jan Tratnik (Slovenia)

Marc Hirschi (Switzerland)

Stefan Kueng (Switzerland)

Gino Maeder (Switzerland)

Michael Schaer (Switzerland)

Juraj Sagan (Slovakia)

Lukas Kubis (Slovakia)

Chun kai Feng (Chinese Taipei)

Onur Balkan (Turkey)

Ahmet Orken (Turkey)

Anatolii Budiak (Ukraine)

Lawson Craddock (United States Of America)

Brandon McNulty (United States Of America)

Muradjan Khalmuratov (Uzbekistan)

Orluis Alberto Aular Sanabria (Venezuela)

Foto: Lapresse