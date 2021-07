E’ un Remco Evenepoel molto carico quello che è partito in direzione Tokyo. Il ciclista della Deceuninck-QuickStep dopo il periodo di allenamento in altura a Livigno è pronto a sbarcare nella capitale nipponica: unico obiettivo conquistare una medaglia a cinque cerchi.

In un’intervista rilasciata a rtbf e riportata da Cyclingnews, Evenepoel ha tessuto le lodi della squadra belga: “Con questa squadra, possiamo puntare due volte alla medaglia. Che sia io o Wout, per il Belgio non ha importanza. Daremo tutto e speriamo che, come a Rio, riusciremo a fare la corsa perfetta. Il fatto che Greg sarà con noi è perfetto, perché potrà condividere con noi la sua esperienza”.

Evenepeol, però, ha le idee molto chiare su quale tra le due medaglie, prova in linea e a cronometro, preferirebbe vincere: “ Sono entrambe uniche, ma se potessi scegliere tra le due, sceglierei la corsa in linea. Quando guardo Greg, lo vedo correre sempre con un casco dorato, è qualcosa di ancora più speciale”.

In chiusura il ciclista della Deceuninck-QuickStep parla della sua condizione fisica: “Dopo lo stage in altura a Livigno, sono migliorato ancora un po’. E va molto bene, perché al Giro avevo sottolineato che avrei dovuto ancora lavorare. Ai campionati belgi mi ero sentito già in crescita, ma dopo questo stage, ho trovato le ultime percentuali che mi mancavano per essere al 100% ai Giochi. Ho fatto davvero tutto per quest’obiettivo“.

