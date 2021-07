Ciclismo, Olimpiadi Tokyo 2021: la Germania annuncia i convocati per i Giochi. Schachmann e Brennauer i leader

La Germania ha annunciato i convocati per le prove di ciclismo su strada dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Tra gli uomini, i teutonici schiereranno Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), il quale sarà il leader della selezione, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Nikias Arndt (DSM) e Simon Geschke (Cofidis).

Schachmann, quest’anno terzo all’Amstel Gold Race e due anni fa terzo alla Liegi-Bastogne-Liegi, punta fortissimo sui Giochi. Il teutonico della Bora-Hansgrohe, infatti, ha deciso di rinunciare al Tour de France per poter rifinire la condizione in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.

Per quanto concerne le donne, invece, la Germania schiera una selezione decisamente competitiva che comprende Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT), Liane Lippert (DSM), Hannah Ludwig (Canyon-SRAM) e Trixi Worrack (Trek-Segafredo). Brennauer, quest’anno seconda al Fiandre e terza alla Gand-Wevelgem, nonché campionessa nazionale sia in linea che a cronometro, sarà la leader della squadra.

Anche Liane Lippert, ottava alla recente Course by Le Tour e quarta, a fine maggio, al Thüringen Ladies Tour, è una carta decisamente valida per la prova in linea dei Giochi. Per quanto riguarda la cronometro, Brennauer, che a Rio fu ottava, dovrebbe essere la freccia teutonica per la gara contro il tempo.

Foto: Lapresse