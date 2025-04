Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (10 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Sarà battaglia tra i big sulla salita finale

La tappa di ieri ha consegnato la vittoria di giornata allo spagnolo Alex Aranburu della Cofidis e ribadito il primato in classifica del tedesco Maximilan Schachmann che ha guadagnato tre secondi sul duo Almeida–Lipowitz. Non c’è però tempo di respirare perché i candidati al successo finale sono pronti a sfidarsi in un nuovo faccia a faccia.

Sembra lecito pensare che la classifica generale possa subire ulteriori importanti modifiche e assumere una fisionomia molto più definita in vista dello scontro finale di Eibar. Oggi in programma la quarta tappa, da Beasain a Markina-Xemein, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

I corridori affrontano una tappa di 169, 6 chilometri. Sono 2862 i metridi dislivello che il gruppo deve superare. Quello odierno è un percorso decisamente movimentato con ben sette salite, sei di terza e una di prima. La scalata dell’Izua, prima categoria di 3,6 chilometri al 9,6% di pendenza media, rappresenta l’ultima asperità di giornata a poco più dieci chilometri dalla conclusione. La lunga discesa finale porterà i ciclisti verso il traguardo di Markina-Xemein.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DI CATALOGNA 2025

Giovedì 10 aprile-Quarta tappa Besain- Markina-Xemein (169,6 km)

Orario di partenza: 13:03

Orario di arrivo: 17:40 circa

GIRO DEI PAESI BASCHI 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 15:30 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15:30 alle 18:00, Sky Go, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Maximilian Schachmann ha saputo reagire ai momenti di difficoltà nella prima parte della giornata di ieri e nel finale è stato assoluto protagonista. Il tedesco, pronto a contare sull’appoggio del belga Ilan Van Wilder(suo compagno di squadra), dovrà guardarsi, principalmente, dal connazionale Florian Lipowitz della Red Bull- BORA – hansgrohe e dalla voglia di riscatto della UAE Team Emirates che ieri, dopo una corsa condotta da protagonista, ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. Joao Almeida metterà al lavoro la squadra per operare la selezione e provare poi a piazzare la stoccata decisiva. Da seguire con attenzione la prova del danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek e dei diversi corridori spagnoli. Proverà a dire la sua anche la XDS-Astana Team con il duo formato dal colombiano Harold Tejada e dall’italiano Simone Velasco.