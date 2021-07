Ciclismo, Olimpiadi Tokyo 2021: Daniel Martinez costretto a dare forfait causa Covid

Si stanno susseguendo giorno dopo giorno le rinunce in vista Giochi Olimpici di Tokyo. Anche per quanto riguarda il ciclismo la situazione non è semplice: dopo Peter Sagan e Jack Haig, questa volta è la Colombia a dover privarsi di un uomo di qualità assoluta come Daniel Martinez.

Il 24enne della Ineos Grenadiers, quasi certamente, infatti, non partirà per il Giappone vista la sua positività al Covid, riscontrata alcune settimane fa. I tamponi continuano a risultare positivi e dunque pare impossibile un recupero last minute per il gregario fidato di Egan Bernal. A riportare la notizia è Mundo Ciclístico.

La Colombia come riserve da casa per la gara aveva scelto Sergio Henao e Miguel Angel Lopez, ma risulta difficile una convocazione per loro, soprattutto dopo un Tour de France durissimo corso da entrambi.

I colombiani dunque dovrebbero partecipare sabato alla prova in linea con soli quattro atleti: Rigoberto Uran, Esteban Chaves, Sergio Higuita e Nairo Quintana. Per quanto riguarda la cronometro invece Uran prenderà il posto di Martinez.

