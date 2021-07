Tra poche ore gli azzurri scenderanno in strada per la cronometro olimpica di Tokyo 2021. Filippo Ganna, campione del Mondo di specialità, è uno dei candidati principali alla conquistata di una medaglia e sogna un oro che sarebbe storico. Non sarà facile trionfare per il verbanese, però. Il tracciato della prova, infatti, è molto duro ed è decisamente più adatto alle caratteristiche di atleti come Wout Van Aert e Rohan Dennis.



Gli azzurri hanno fatto oggi la ricognizione del tracciato insieme a Marco Villa, CT della nazionale maschile di ciclismo su pista. Filippo Ganna e Alberto Bettiol, il quale è un outsider poco quotato, ma gode di una grandissima condizione e potrebbe sorprendere, hanno studiato il percorso nel minimo dettaglio. Il tracciato, infatti, non è solo ricco di salite, ma anche di discese e sarà importante conoscerle alla perfezione, onde evitare di commettere errori che potrebbero condizionare la gara.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal CT Marco Villa dopo la ricognizione: “Alberto Bettiol e Filippo Ganna hanno effettuato la ricognizione del percorso. È stato il primo giorno in cui era chiuso al traffico ed era possibile sviluppare alte velocità. Siamo riusciti a studiare meglio le traiettorie, specialmente nelle curve e nelle discese per capirne i tagli. Purtroppo c’era un po’ di acqua e non è stato possibile vedere bene tutto come se la strada fosse asciutta. Abbiamo memorizzato qualcosa e questo lavoro ci tornerà utile anche se dovesse piovere. I corridori stanno bene, specialmente Ganna, che è quello che conosco meglio. Lui è molto convinto, quello che doveva fare per prepararsi nel migliore dei modi lo ha fatto. Se qualcuno lo batte domani è perché sarà andato più forte, in ogni caso lui c’è“.

Foto: Lapresse