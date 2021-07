Ciclismo, Julian Alaphilippe tornerà in gara alla Clasica de San Sebastian

Julian Alaphilippe è stato uno dei grandi assenti delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il campione del Mondo di ciclismo su strada, infatti, ha deciso di saltare i Giochi per stare vicino al figlio appena nato. Il fuoriclasse transalpino, ora, farà il suo ritorno in gara il 31 luglio alla Clasica de San Sebastian, la gara in linea spagnola più prestigiosa del calendario internazionale. Julian, ovviamente, sarà il leader della sua Deceuninck-Quick Step nella manifestazione basca.

Alaphilippe ha già vinto questa gara nel 2018. In quell’occasione, il transalpino attaccò in salita e si levò di ruota tutti gli avversari, escluso il neerlandese Bauke Mollema. I due, dunque, andarono di comune accordo fino al traguardo e si giocarono il successo in uno sprint a due. L’attuale campione del Mondo, che è più veloce del corridore della Trek-Segafredo, tenne fede ai pronostici e non sbagliò la volata.

Proprio Mollema, sulla carta, sarà uno dei rivali principali di Alaphilippe a San Sebastian tra pochi giorni. Oltre al neerlandese, il transalpino, che è il grande favorito della vigilia, dovrà guardarsi le spalle dal secondo classificato dell’ultimo Tour de France, il danese Jonas Vingegaard. Il corridore della Jumbo-Visma gode di una grandissima condizione e, come Alaphilippe, ha saltato i Giochi.

Foto: Lapresse