Mountain Bike, Mathieu van der Poel parteciperà ai Mondiali che si terranno in Val di Sole a fine agosto

Mathieu van der Poel, dopo aver visto il suo sogno olimpico svanire a causa di una caduta beffarda, ha subito voglia di riscatto. Il fuoriclasse neerlandese ha annunciato oggi che sarà al via dei Mondiali di mountain bike specialità cross country che si terranno dal 25 al 29 agosto in Val di Sole. Per il neerlandese è la prima apparizione alla rassegna iridata delle ruote grasse dal 2018, quando fu medaglia di bronzo a Lenzerheide.

Il neerlandese ha già vinto in Val di Sole, in Coppa del Mondo, nel 2019. La prestazione sfornata due anni fa sul tracciato nostrano è, probabilmente, la migliore di van der Poel nella sua carriera nella mountain bike. In contumacia Tom Pidcock, il quale sarà alla Vuelta in quel periodo, dunque, il fuoriclasse neerlandese, nonostante abbia dimostrato di aver perso qualcosa per via del molto tempo passato senza prendere parte alle competizioni di cross country, è da considerarsi il favorito.

In questo 2021, inoltre, verrà introdotto anche il mondiale di Short Track, la versione ridotta del cross country. Nella specialità in questione, van der Poel non ha mai perso dal 2019 a oggi. Il figlio e nipote d’arte, dunque, può seriamente puntare a conquistare ben due titoli iridati in Val di Sole.

Dopo i Mondiali di cross country, van der Poel tornerà alla strada ove i suoi obiettivi principali saranno il titolo iridato e la Parigi-Roubaix. Stante il percorso perfetto per lui dei Mondiali belgi di questa stagione e il fatto che ha già vinto, a febbraio, il titolo iridato nel ciclocross, van der Poel potrebbe addirittura realizzare l’impresa di conquistare quattro maglie con l’effige dell’arcobaleno nel 2021.

