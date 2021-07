Marc Soler pensa al suo futuro. Il ciclista della Movistar, viste anche le sue indubbie qualità, è ricercatissimo sul mercato. Questo, però, non deve far pensare al fatto che lascerà certamente la sua attuale squadra. Come ha confessato lui stesso sta valutando tutta una serie di ipotesi che si sono aperte negli ultimi giorni.

“Il mio rapporto con il team manager Eusebio Unzué è molto buono È lui che mi ha dato l’opportunità di diventare un professionista, che mi ha aiutato a crescere e ad arrivare al livello a cui sono arrivato ora. Posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto“.

Quella in corso non è di certo una stagione fortunata per Soler. Il ciclista spagnolo, infatti, a causa di cadute e infortuni è stato costretto a ritirarsi sia dal Giro d’Italia che dal Tour de France. Il 27enne nativo di Vilanova i la Geltrú andrà a caccia della definitiva consacrazione già a partire dalla prossima stagione, come ha confermato lui stesso a Radio Marca Barcelona.

“Concretamente non c’è ancora nulla, ma ci sono varie possibilità, tra le quali il rinnovo con la Movistar. C’è dunque la possibilità che io resti qui. Quello che è certo è che quest’anno si è aperta un po’ la porta, ma non stiamo scartando nessuna possibilità“.

