Ciclismo, dopo le Olimpiadi Remco Evenepoel si concentrerà sugli Europei in Trentino e i Mondiali nelle Fiandre

In questo periodo della stagione Remco Evenepeol sta preparando con grande convinzione le Olimpiadi dove disputerà sia la prova in linea che quella a cronometro. Dopo le gare a cinque cerchi il ciclista della Deceuninck-Quick Step osserverà un brevissimo periodo di pausa prima di concentrarsi sugli altri due grandi obiettivi della stagione.

A settembre, infatti, Evenepoel prenderà il via agli Europei in Trentino e ai Mondiali nelle Fiandre. Nella rassegna continentale dovrebbe partecipare sia alla cronometro che alla prova in linea, mentre in quella iridata, visto il percorso, la convocazione dovrebbe essere esclusivamente per la prova contro il tempo.

Prova del nove nel finale di stagione con la partecipazione al Giro di Lombardia dove lo scorso anno ha subito la terribile caduta che gli è costata un lungo infortunio. In questo caso dovrà fare i conti con i fantasmi del passato e sarà per lui un modo per crescere ulteriormente.

Al netto di eventuali problemi assolutamente da scongiurare, nella classica di fine stagione Evenepoel potrebbe avere un ruolo da assoluto protagonista a patto che la condizione fisica sia ancora ottimale.

Foto: LaPresse