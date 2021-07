Camila Giorgi-Muchova oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, a partire dalle ore 12.00, Camila Giorgi affronterà sul campo 18 la ceca Karolina Muchova per il 2° turno di Wimbledon. Sull’erba di Londra la marchigiana vorrà dare seguito alle ottime impressioni destate nel corso dell’incontro con la svizzera Jil Teichmann, letteralmente annichilita dall’azzurra (6-2 6-2).

Il match odierno però è molto complicato perché Muchova ha un tennis che ben si adatta a questa superficie e ha colpi in grado di dominare lo scambio. Una conferma c’è stata all’esordio con la netta vittoria contro la cinese Zhang per 6-3 6-3. Sarà una contesa decisamente interessante dal momento che le due tenniste mai si sono incontrate e non hanno dei riferimenti diretti. La speranza è che Camila riesca, come nel primo incontro, a limitare il numero degli errori non forzati e a imporre in maniera molto puntuale il suo gioco.

Di seguito il programma e come seguire il match in tv:

PROGRAMMA GIORGI-MUCHOVA WIMBLEDON 2021

Giovedì 1° luglio

Court 18 – Ore: 12:00am

K. Muchova CZE vs C. Giorgi ITA

K. Nishikori JPN vs J. Thompson AUS

M. Cilic CRO vs B. Bonzi FRA

E. Raducanu GBR vs M. Vondrousova CZE

Diretta tv su Sky Sport con 9 canali dedicati

Diretta streaming su Sky Go, Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

COME SEGUIRE GIORGI-MUCHOVA IN TV

La sfida tra Karolina Muchova e Camila Giorgi aprirà il programma sul campo 18 di Wimbledon a partire dalle ore 12.00. La partita metterà in palio l’accesso al terzo turno dei Championships.

Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match Giorgi-Muchova, in diretta tv su 9 dei canali di Sky Sport, che garantirà la copertura su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (205) e 6 canali calcio riconvertiti per l’occasione (dal 252 al 257 inclusi). La diretta streaming dei match, e quindi anche del confronto citato, sarà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà la diretta live testuale del match dell’italiana. SuperTennisTV, infine, offrirà la differita in chiaro di un match alle ore 21:00.

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange