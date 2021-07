Calendario Olimpiadi 23 luglio: orari, tv, programma, streaming. Tutte le gare

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 inizieranno ufficialmente venerdì 23 luglio con la Cerimonia d’Apertura. Alle ore 13.00 si alzerà il sipario sulla kermesse sportiva con una serie di momenti simbolo dei Giochi: si accenderà il braciere, verrà issata la bandiera olimpica (tra l’altro portata anche dalla nostra Paola Egonu), verrà pronunciato il giuramento di atleti/tecnici/ufficiali di gara e si aprirà ufficialmente la rassegna a cinque cerchi. A seguire la consueta sfilata delle Nazioni: i 205 Paesi patecipanti saranno protagonisti di una spettacolare parata, le varie delegazioni cammineranno dietro ai rispettivi portandiera. L’Italia uscirà per 19ma nella sfilata aperta dalla Grecia e chiusa dal Giappone.

Prima della Cerimonia d’Apertura si disputeranno alcune gare preliminari, per le medaglie bisognerà aspettare sabato 24 luglio. Dalle ore 01.30 spazio a una serie di batterie del canottaggio: in acqua i singoli, i doppi e i quattri di coppia per entrambi i sessi. Spazio poi al ranking round di tiro con l’arco: alle ore 02.00 le donne, alle ore 06.00 gli uomini. Poi alle 13.00 riflettori puntati sulla Cerimonia d’Apertura.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e gli eventi di venerdì 23 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO OLIMPIADI VENERDÌ 23 LUGLIO: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 23 LUGLIO:

01.30 CANOTTAGGIO – Batterie: singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile, doppio femminile, quattro di coppia maschile, quattro di coppia femminile

02.00 TIRO CON L’ARCO – Ranking round femminile

06.00 TIRO CON L’ARCO – Ranking round maschile

13.00 CERIMONIA D’APERTURA

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

