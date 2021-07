Calendario EuroCup 2021-2022 basket: date partite Virtus Bologna, Venezia e Trento. Programma, orari, tv, streaming

Il calendario dell’edizione 2021-2022 di EuroCup è stato rilasciato. Per quanto riguarda la regular season sono tre le squadre che hanno la possibilità di disputare la competizione, e sono Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento.

Per i felsinei l’obiettivo è uno soltanto: la vittoria della competizione e soprattutto l’approdo in Eurolega. Venezia cerca obiettivi di alta qualità e il riscatto di un’annata in cui il Covid ha sostanzialmente deciso la sua eliminazione. Per Trento, invece, tentativo di trarre dall’esperienza europea il connubio visibilità-risultati. Cambia il format: si passa a un’unica regular season con due gironi. Per questo ci sarà un doppio derby tra Virtus e Reyer, mentre l’Aquila Basket si trova “sola” nel gruppo A.

Di seguito il calendario completo delle partite di Virtus Bologna e Trento nelle Top 16 di EuroCup. Tutti gli incontri saranno visibili in diretta streaming su Sky Sport, che ha acquisito per tre stagioni i diritti della competizione.

REGULAR SEASON EUROCUP 2021-2022: CALENDARIO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 19:00 – @ Frutti Extra Bursaspor

Mercoledì 27 ottobre 2021, ore 20:30 – vs ratiopharm Ulm

Mercoledì 3 novembre 2021, ore 19:00 – @ Buducnost Podgorica

Mercoledì 10 novembre 2021, ore 20:30 – vs Valencia Basket

Martedì 16 novembre 2021, ore 20:30 – vs Umana Reyer Venezia

Mercoledì 8 dicembre 2021, ore 20:00 – @ Cedevita Olimpia Lubiana

Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 20:30 – vs Promitheas Patrasso

Mercoledì 22 dicembre 2021, ore 20:00 – @ Gran Canaria

Mercoledì 12 gennaio 2022, ore 20:30 – vs Mincidelice JL Bourg-en-Bresse

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 20:30 – vs Frutti Extra Bursaspor

Martedì 25 gennaio 2022, ore 19:30 – @ ratiopharm Ulm

Mercoledì 2 febbraio 2022, ore 20:30 – vs Buducnost Podgorica

Mercoledì 9 febbraio 2022, ore 20:45 – @ Valencia Basket

Mercoledì 9 marzo 2022, ore 20:00 – @ Umana Reyer Venezia

Mercoledì 16 marzo 2022, ore 20:30 – vs Cedevita Olimpia Lubiana

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 18:15 – @ Promitheas Patrasso

Martedì 29 marzo 2022, ore 20:30 – vs Gran Canaria

Martedì 5 aprile 2022, ore 20:00 – @ Mincidelice JL Bourg-en-Bresse

UMANA REYER VENEZIA

Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 20:00 – @ Mincidelice JL Bourg-en-Bresse

Mercoledì 27 ottobre 2021, ore 20:00 – vs Frutti Extra Bursaspor

Mercoledì 3 novembre 2021, ore 19:30 – @ ratiopharm Ulm

Martedì 9 novembre 2021, ore 20:00 – vs Buducnost Podgorica

Martedì 16 novembre 2021, ore 20:30 – @ Virtus Segafredo Bologna

Martedì 7 dicembre 2021, ore 20:00 – vs Valencia Basket

Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 20:00 – vs Cedevita Olimpia Lubiana

Martedì 21 dicembre 2021, ore 18:30 – @ Promitheas Patrasso

Martedì 11 gennaio 2022, ore 20:30 – vs Gran Canaria

Martedì 18 gennaio 2022, ore 20:00 – vs Mincidelice JL Bourg-en-Bresse

Mercoledì 26 gennaio 2022, ore 19:00 – @ Frutti Extra Bursaspor

Martedì 1 febbraio 2022, ore 20:00 – vs ratiopharm Ulm

Mercoledì 9 febbraio 2022, ore 19:00 – @ Buducnost Podgorica

Mercoledì 9 marzo 2022, ore 20:00 – vs Virtus Segafredo Bologna

Mercoledì 16 marzo 2022, ore 20:30 – @ Valencia Basket

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 20:00 -@ Cedevita Olimpia Lubiana

Mercoledì 30 marzo 2022, ore 20:00 – vs Promitheas Patrasso

Mercoledì 6 aprile 2022, ore 20:00 – @ Gran Canaria

DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Martedì 19 ottobre 2021, ore 20:00 – vs Joventut Badalona

Mercoledì 27 ottobre 2021, ore 20:00 – @ MoraBanc Andorra

Martedì 2 novembre 2021, ore 20:00 – vs Lietkabelis Panevezys

Martedì 9 novembre 2021, ore 20:30 – @ Boulogne Metropolitans 92

Mercoledì 17 novembre 2021, ore 20:00 – vs Slask Wroclaw

Mercoledì 8 dicembre 2021, ore 17:30 – @ Lokomotiv Kuban Krasnodar

Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 19:00 – @ Turk Telekom Ankara

Mercoledì 22 dicembre 2021, ore 20:00 – vs Hamburg Towers

Mercoledì 12 gennaio 2022, ore 20:30 – @ Partizan NIS Belgrado

Martedì 18 gennaio 2022, ore 20:45 – @ Joventut Badalona

Mercoledì 26 gennaio 2022, ore 20:00 – vs MoraBanc Andorra

Mercoledì 2 febbraio 2022, ore 18:00 – @ Lietkabelis Panevezys

Martedì 8 febbraio 2022, ore 20:00 – vs Boulogne Metropolitans 92

Mercoledì 9 marzo 2022, ore 20:00 – @ Slask Wroclav

Martedì 15 marzo 2022, ore 20:00 – vs Lokomotiv Kuban Krasnodar

Martedì 22 marzo 2022, ore 20:00 – vs Turk Telekom Ankara

Mercoledì 30 marzo 2022, ore 19:30 – @ Hamburg Towers

Mercoledì 6 aprile 2022, ore 20:00 – vs Partizan NIS Belgrado

REGULAR SEASON EUROCUP 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

Credit: Ciamillo