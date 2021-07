Calcio, l’Italia è la prima a squadra a vincere due volte di fila ai rigori nello stesso Europeo

L’Italia è campione d’Europa. Giova ricordarselo una volta in più, perchè non era semplicissimo da pensare solamente qualche settimana fa. Il sogno è divenuto realtà. Tutto vero quindi e meritatissimo. La Nazionale del CT Roberto Mancini non solo ha vinto in casa dei padroni di casa inglesi, ma ha anche centrato due risultati non di poco. In primo luogo ha chiuso la trentaquattresima partita consecutiva senza subire una sconfitta, quindi ha fatto qualcosa che nessuno era mai stato in grado di compiere nella competizione continentale.

L’Italia, infatti, ha vinto due match consecutivi ai calci di rigore. Un risultato mai raggiunto in precedenza da nessuno in un Europeo. C’aveva provato la Svizzera solamente qualche giorno fa, dopo aver eliminato la Francia negli ottavi di finale, ma gli elvetici si sono arresi al cospetto della Spagna nei quarti di finale. Mentre, come ben sappiamo, la Roja ha poi ceduto nella lotteria dei rigori proprio contro di noi in semifinale.

Proviamo un po’ a ripercorrere con la memoria i casi precedenti. Nel passato si contano altri 3 esempi analoghi. A Francia 2016 la Polonia ha avuto ragione della Svizzera negli ottavi di finale, ma nei quarti è stata battuta dal Portogallo. Passando a Inghilterra 1996 sia i padroni di casa, sia la Francia superarono ai rigori rispettivamente la Spagna e l’Olanda nei quarti di finale, inchinandosi però a Germania e Repubblica Ceca in semifinale.

Cosa succede, invece, se andiamo ad analizzare i Campionati Mondiali? Iniziamo con il dire che, invece, in questo palcoscenico c’è chi è riuscito nell’impresa di vincere per due volte ai rigori nella medesima edizione. Stiamo parlando dell’Argentina di Italia 90, che eliminò la Jugoslavia nei quarti e l’Italia in semifinale e, stesso discorso per la Croazia a Russia 2018, con le vittorie dal dischetto sulla Danimarca negli ottavi di finale, quindi sulla Russia nei quarti. Sia l’Argentina, sia la Croazia, non hanno però vinto quel Mondiale, cedendo in finale rispettivamente al cospetto di Germania e Francia.

Sempre nei Mondiali ci sono stati altri 4 tentativi di “bis dal dischetto”, ma senza lieto fine. La Spagna a Giappone-Corea 2002 ebbe ragione dell’Irlanda negli ottavi di finale prima di cadere contro i sud-coreani nei quarti. A Brasile 2014 la Costa Rica superò la Grecia negli ottavi, inchinandosi poi all’Olanda nei quarti. L’Olanda ci provò in semifinale contro l’Argentina, venendo però sconfitta da Messi e compagni. Infine, ultima in ordine di tempo, c’è la Russia del 2018, vincitrice contro la Spagna negli ottavi di finale e poi sconfitta dalla Croazia nei quarti.

Foto: Lapresse