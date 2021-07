Calcio, Europei 2021: boom di ascolti per Italia-Belgio! Oltre 17 milioni di italiani sintonizzati

Record di ascolti ad Euro 2020 per l’Italia di Roberto Mancini in occasione della sfida di ieri sera contro il Belgio, valida per i quarti di finale della rassegna continentale. La splendida vittoria per 2-1 degli Azzurri, firmata dai gol di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne, è stata infatti seguita in diretta da oltre 17 milioni di telespettatori nel Bel Paese.

Sommando i dati di Sky e Rai, lo share ha raggiunto addirittura il 73,4%, a testimonianza di un seguito davvero impressionante per il cammino italiano in questi Europei 2021 di calcio maschile. La Nazionale non aveva ancora mai raggiunto questi numeri nel corso della competizione.

Su Rai 1 Italia-Belgio è stata seguita da 15 milioni e 483 mila spettatori, per uno share del 65,2%, mentre Sky Sport Uno ha totalizzato 1.956.000 telespettatori, con uno share dell’8,2%. Aumenta l’attesa a questo punto per la semifinale contro la Spagna, in programma martedì 6 giugno alle ore 21, che potrebbe registrare un nuovo primato di ascolti della squadra azzurra.

Foto: Lapresse