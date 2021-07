Calcio, ChievoVerona escluso dalla Serie B, al suo posto viene ripescato il Cosenza

Da “favola” del calcio italiano, ad estromessa dalla Serie B nel breve volgere di pochi anni. E’ triste il destino del ChievoVerona che, nella giornata odierna, ha scritto una delle pagini più tristi della sua storia quasi centenaria. Il Collegio di Garanzia del Coni, infatti, si è espresso in maniera avversa sul ricorso del club clivense riguardo l’esclusione ufficializzata in consiglio Figc a seguito della bocciatura da parte della Covisoc.

Non solo ChievoVerona, dato che sono ben cinque i ricorsi da parte delle società che si erano viste bocciare la domanda di iscrizione. Soltanto la Paganese in C si è salvata, mentre lasciano la Serie C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese.

Domani alle ore 11.00 il Consiglio Federale ratificherà le esclusioni e ufficializzerà gli organici dei campionati coinvolti. In Serie B, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà riammesso il Cosenza, mentre in Serie C saranno ripescati Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese e Siena. In Serie C svanirà anche il Gozzano, che ha rinunciato, ma non sarebbe regolare la domanda d’iscrizione dell’FC Messina, per cui quel posto andrà al Picerno.

Foto: Mikolaj Barbanell / Shutterstock.com