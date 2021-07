Non troppe, ma importanti, le parole di Collin Morikawa dopo il trionfo all’Open Championship 2021. 24 anni, di Los Angeles, è lui l’uomo che, un passo dopo l’altro, sta marciando di fianco a Tiger Woods in termini di leggenda: solo lui era infatti riuscito a vincere per due volte un Major prima del compimento del 25° anno di età. E se non è questo un parallelo importante, resta da capire quale possa essere.

Così dopo la fine: “Dico a tutti che non sono il migliore della storia, ma voglio aggiungermi alla storia e creare memorie per me stesso“. E poi ammette che berrà dalla Claret Jug, cosa per la verità non proprio poco comune.

E ancora: “Tutto di questa settimana è stato davvero speciale, e per renderla ancora più speciale, è nel giorno del compleanno del mio caddie (Jonathan “J.J.” Jakovac, N.d.R.)”. Con tanto di “Happy birthday to you” dalle tribune montate sopra la buca 18.

Sulla propria traiettoria agonistica: “Ho creduto, dentro di me, sin da quando sono diventato professionista, che avrei potuto farcela. Quando si tratta di questi tornei, percorsi e stili che mai ho affrontato, faccio i miei compiti dal lunedì al mercoledì per sapere quello che devo fare“.

