British Open 2021: 50 debuttanti, tra cui Guido Migliozzi, e 8 amateur nel Major più antico

Complice anche lo stop del 2020, sono ben 58 i debuttanti di scena all’Open Championship 2021 al Royal St. George. Un numero molto alto, praticamente un terzo del field del quarto e ultimo Major dell’anno, cui si aggiungono 8 amateur, che occasionalmente riescono anche a piazzare risultati di grande livello.

Tra questi esordienti assoluti, troviamo in chiave italiana Guido Migliozzi, che farà compagnia a quello che è invece il veterano per eccellenza dei Major in Italia, e cioè Francesco Molinari, che fin quando avrà 60 anni potrà giocare il torneo.

Ma c’è anche uno degli uomini più importanti del golf del momento, e cioè il norvegese Viktor Hovland, che non soltanto parte con l’obiettivo di raggiungere le quotazioni di forza di Collin Morikawa, ma si avvicina anche all’appuntamento olimpico sapendo di essere tra i volti simbolo del suo Paese.

Ci si aspetta dunque un Major, che è già partito all’alba e poco più in quel del Kent, con tanta novità mista ai grandi nomi che lo frequentano di norma. Il detentore è l’irlandese Shane Lowry, che avrà il suo bel da farsi per provare un bis che, nell’era contemporanea, soltanto il suo connazionale Padraig Harrington e Tiger Woods sono riusciti a mettere a segno. In particolare, l’attuale capitano europeo di Ryder Cup ce l’ha fatta nel 2007 e 2008.

