Boxe femminile, Olimpiadi Tokyo: le qualificate categoria per categoria. Ben 4 azzurre al via

Seconda volta alle Olimpiadi per la boxe in campo femminile dopo Rio 2016. Rispetto all’edizione brasiliana a cinque cerchi, le categorie aumentano e passano da tre a cinque, con l’Italia grande protagonista perché porta quattro pugili al via in Giappone. Di queste, due, Irma Testa e Angela Carini, possono godere di considerazione particolarmente alta in termini di caccia alle possibili medaglie. Di seguito tutti i nomi delle concorrenti che vedremo nel torneo olimpico, divise per Preolimpico di qualificazione (tranne quello delle Americhe, che non si è mai disputato e che ha portato al cambiamento del sistema di ingresso basandolo sui ranking)

TUTTE LE PARTECIPANTI DELLA BOXE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO

Pesi mosca (51 kg)

AFRICA

Roumaysa Boualam (Algeria)

Rabab Cheddar (Marocco)

Christine Ongare (Kenya)

AMERICHE

Ingrit Valencia (Colombia)

Graziele Jesus De Sousa (Brasile)

Virginia Fuchs (Stati Uniti)

Irismar Cardozo (Venezuela)

ASIA&OCEANIA

Chang Yuan (Cina)

Tsukimi Namiki (Giappone)

Mary Kom (India)

Huang Hsiao-wen (Taipei)

Irish Magno (Filippine)

Tursunoy Rakhimova (Uzbekistan)

EUROPA

Buse Naz Çakıroğlu (Turchia)

Charley Davison (Gran Bretagna)

Stoyka Krasteva (Bulgaria)

Giordana Sorrentino (Italia)

Svetlana Soluianova (Russia – Comitato Olimpico)

Sandra Drabik (Polonia)

RANKING MONDIALE

Catherine Nanziri (Uganda)

Jutamas Jitpong (Thailandia)

Miguelina Hernández (Repubblica Dominicana)

Nina Radovanović (Serbia)

Nguyễn Thị Tâm (Vietnam)

COMMISSIONE TRIPARTITA

Omella Havyarimana (Burundi)

APPELLO CAS

Mandy Bujold (Canada)

Total 26

Pesi piuma (57 kg)

AFRICA

Khouloud Hlimi (Tunisia)

Keamogetse Kenosi (Botswana)

AMERICHE

Caroline Veyre (Canada)

Yeni Arias (Colombia)

Jucielen Romeu (Brasile)

ASIA/OCEANIA

Lin Yu-ting (Taipei)

Sena Irie (Giappone)

Skye Nicolson (Australia)

Im Ae-ji (Corea del Sud)

EUROPA

Irma Testa (Italia)

Stanimira Petrova (Bulgaria)

Michaela Walsh (Irlanda)

Maria Nechita (Romania)

Nikolina Ćaćić (Croazia)

Karriss Artingstall (Gran Bretagna)

RANKING MONDIALE

Marcelat Sakobi Matshu (Repubblica Democratica del Congo)

Nesthy Petecio (Filippine)

Yamileth Solorzano (El Salvador)

Liudmila Vorontsova (Russia – Comitato Olimpico)

INVITO COMMISSIONE TRIPARTITA

Ramla Ali (Somalia)

Pesi leggeri (60 kg)

AFRICA

Imane Khelif (Algeria)

Mariem Homrani (Tunisia)

AMERICHE

Beatriz Ferreira (Brasile)

Rashida Ellis (Stati Uniti)

Esmeralda Falcón (Messico)

ASIA/OCEANIA

Oh Yeon-ji (Corea del Sud)

Simranjit Kaur (India)

Sudaporn Seesondee (Thailandia)

Wu Shih-yi (Taipei)

EUROPA

Caroline Dubois (Gran Bretagna)

Esra Yıldız (Turchia)

Agnes Alexiusson (Svezia)

Kellie Harrington (Irlanda)

Rebecca Nicoli (Italia)

Maïva Hamadouche (Francia)

RANKING MONDIALE

Naomie Yumba Therese (Repubblica Democratica del Congo)

Raykhona Kodirova (Uzbekistan)

María José Palacios (Ecuador)

Mira Potkonen (Finlandia)

INVITO COMMISSIONE TRIPARTITA

Donjeta Sadiku (Kosovo)

Pesi welter (69 kg)

AFRICA

Oumayma Bel Ahbib (Marocco)

Acinda Panguana (Mozambico)

AMERICA

Oshae Jones (Stati Uniti)

Myriam da Silva (Canada)

Maria Moronta (Repubblica Dominicana)

ASIA/OCEANIA

Gu Hong (Cina)

Chen Nien-chin (Taipei)

Lovlina Borgohain (India)

Baison Manikon (Thailandia)

EUROPA

Busenaz Sürmeneli (Turchia)

Angela Carini (Italia)

Anna Lysenko (Ucraina)

Nadine Apetz (Germania)

Saadat Dalgatova (Russia – Comitato Olimpico)

RANKING MONDIALE

Elizabeth Akinyi (Kenya)

Shakhnoza Yunusova (Uzbekistan)

Brianda Cruz (Messico)

Karolina Koszewska (Polonia)

Pesi medi (75 kg)

AFRICA

Khadija El-Mardi (Marocco)

Rady Gramane (Mozambico)

AMERICHE

Tammara Thibeault (Canada)

Naomi Graham (Stati Uniti)

Atheyna Bylon (Panama)

ASIA/OCEANIA

Li Qian (Cina)

Caitlin Parker (Australia)

Pooja Rani (India)

Nadezhda Ryabets (Kazakistan)

EUROPA

Lauren Price (Gran Bretagna)

Zemfira Magomedalieva (Russia – Comitato Olimpico)

Aoife O’Rourke (Irlanda)

Nouchka Fontijn (Olanda)

RANKING MONDIALE

Ichrak Chaib (Algeria)

Mönkhbatyn Myagmarjargal (Mongolia)

Erika Pachito (Ecuador)

Elżbieta Wójcik (Polonia)

Foto: Jérémy Whyte (Boxing Road to Tokyo)