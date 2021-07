Adrian Carambula ed Enrico Rossi escono sconfitti dal match d’esordio del torneo olimpico di Tokyo, per mano degli americani Gibb-Bourne con il punteggio di 0-2 (18-21, 19-21). Match combattuto, senza dubbio, ma i nostri alfieri sono mancati nei momenti clou e, sostanzialmente, non sono stati in grado di esprimere il loro massimo. Carambula-Rossi torneranno in scena mercoledì 28 luglio per affrontare il duo del Qatar Cherif-Ahmed.

Le dichiarazioni di Enrico Rossi al termine del match, rilasciate al sito di Federvolley: “Questo esordio poteva andare meglio, siamo stati sorpresi da questo cambio coppia last minute che non ci ha permesso di studiare al meglio gli avversari. Loro hanno dimostrato di avere tanta voglia di fare bene e noi invece non siamo stati in grado di trovare l’arma vincente per metterli in difficoltà. Sicuramente l’inizio non è stato dei migliori e non siamo stati in grado di trovare le giuste soluzioni. Io onestamente ero molto emozionato all’inizio e credo che questo abbia inciso parecchio”

Le parole di Adrian Carambula: “Dobbiamo essere più solidi, battere meglio cercando di mettere in difficoltà la ricezione degli avversari. Sappiamo che alle Olimpiadi non è mai facile ma è normale, qui ci sono solo i migliori quindi non dobbiamo abbatterci e cercare di fare bene per proseguire il nostro cammino”.

Foto: Carambula-Rossi