Beach volley, Olimpiadi Tokyo. Pronostici rispettati nella seconda giornata: unica sorpresa Lili/Elsa

Una vittoria e due sconfitte per l’Italia del beach volley nella giornata di esordio di tutti i binomi azzurri sulla sabbia olimpica di Tokyo. Lupo/Nicolai confermano la loro vocazione olimpica vincendo un incontro molto complicato, in rimonta, 2-1 (19-21, 21-19, 15-13) contro i vice campioni del mondo tedeschi Thole/Wickler. Nello stesso girone tutto facile per i polacchi Kantor/Losiak che hanno superato 2-0 (21-15, 21-14) la coppia di casa Gottssu/Shiratori.

Avvio poco brillante, invece, per l’altra coppia maschile italiana, composta da Rossi e Carambula che non sono riusciti ad avere ragione della coppia statunitense appena formata a causa del Covid composta da Gibb e Bourne, vittoriosi 2-0 (21-18, 21-19). Nello stesso girone i qatarioti Cherif/Ahmed, tra i grandi favoriti del torneo (cinque finali disputate negli ultimi sette appuntamenti del World Tour) hanno travolto con un secco 2-0 (21-17, 21-16) gli svizzeri Heidrich/Gerson.

Vittoria sofferta per il campione olimpico uscente Bruno Schmidt che, in coppia con Evandro, ha sconfitto 2-1 (21-15, 16-21, 15-12) la coppia cilena Grimalt/Grimalt nell’ennesimo derby sudamericano. Pronostico rispettato nell’altra sfida del girone con i polacchi Fijlek/Bryl che hanno sconfitto 2-0 (21-17, 21-11) i marocchini Abricha/Elgraoui.

Niente da fare, tra le donne, per Menegatti/Orsi Toth che sno state sconfitte piuttosto nettamente, nonostate un buon avvio, dalle russe Makroguzova/Kholomina, vittoriose 2-0 (21-18, 21-15). Nello stresso girone le australiane Clancy/Artacho del Solar hanno confermato un buon momento di forma superando 2-0 (21-15, 21-14) le mine vaganti cubane Echeverria Benitez/Martinez Ortega.

Grande sorpresa in serata quando le spagnole Lili/Elsa hanno sconfitto in rimonta 2-1 (19-21, 21-19, 16-14) le olandesi Keizer/Meppelink che avevano ottenuto ottimi risultati nelle ultime uscite ma per le quali la continuità non è mai stata una caratteristica peculiare. Buon debutto anche per le statunitensi Ross/Klinemann che hanno superato 2-0 (21-17, 21-19) nella nottata italiana le cinesi Xue/Wang.

Oggi torneo femminile: Ross/Klinemann (Usa)-Xue/Wang (Chn) 2-0 (21-17, 21-19), Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Echeverria Benitez/Martinez Ortega (Cub) 2-0 (21-15, 21-14), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 2-0 (21-18, 21-15), Keizer/Meppelink (Ned)-Lili/Elsa (Esp) 1-2 (21-19, 18-21, 14-16).

Oggi torneo maschile: Gottsu/Shiratori (Jpn)-Kantor/Losiak (Pol) 0-2 (15-21, 14-21), Evandro/Bruno Schmidt (Bra)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-15, 16-21, 15-12), Fijalek/Bryl (Pol)-Abricha/Elgraoui (Mar) 2-0 (21-17, 21-11), Cherif/Ahmed (Qat)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-0 (21-17, 21-16), Thole/Wickler (Ger)-Lupo/Nicolai (Ita) 1-2 (21-19, 19-21, 13-15), Gibb/Bourne (Usa)-Carambula/Rossi (Ita) 2-0 (21-8, 21-19)

Domani torneo femminile: 2 Claes/Sponcil (Usa)-Graudina/Kravcenoka (Lat), 4 Ana Patricia/Rebecca (Bra)-Makokha/Khadambi (Ken), Pavan/Melissa (Can)-Sude/Borger (Ger), 9 Huberli/Betschart (Sui)-Hermannova/Slukova (Cze), 13 Ishii/Murakami (Jpn)-Ludwig/Kozuch (Ger), 14 Vergè-Deprè/Heidrich (Sui)-Stam/Schoon (Ned).

Domani torneo maschile: 3 Stoyanovskiy/Krasilnikov (Rus)-Gaxiola/Rubio (Mex), 8 Semenov/Leshukov (Rus)-McHugh/Schumann (Aus), 10 Perusic/Schweiner (Cze)-Plavins/Tocs (Lat), 15 Mol/Sorum (Nor)-Herrera/Gavira (Esp).

Foto Fivb