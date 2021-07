Beach volley, BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021. A Maccarese la seconda tappa

Dopo una settimana di pausa riparte dallo stabilimento Acqua & Sale di Maccarese il BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021, meta del secondo appuntamento stagionale di questo circuito che già a Pesaro ha regalato spettacolo ed emozioni. Così si approda a due passi dalla Capitale, dove hanno sede numerose scuole e club della AIBVC. Dallo scorso anno il Tour è legato proprio all’Associazione Italiana Beach Volley Club e all’ente di promozione ASI. Just People cura la produzione del tour e la parte commerciale di gestione sponsor.

Saranno ben 24 coppie maschili e 16 nel femminile. Ci sarà un montepremi complessivo di 5mila euro. Oltre ai premi nelle tappe, ce ne saranno altri dedicati ai 10 migliori giocatori (in base alla classifica generale), sia al maschile sia al femminile, per premiare chi ha partecipato di più e ottenuto buoni risultati. La formula è quella internazionale della FIVB con pool nella prima fase e poi nella seconda a eliminazione diretta”.

IN CAMPO MASCHILE Grandi nomi in campo maschile, ci saranno i vincitori di Pesaro, Andrea Lupo e Tommaso Casellato. Non mancheranno anche Luca Colaberardino e Francesco De Luca, protagonisti nella prima uscita. Grandi sfide ci saranno sotto rete con altre coppie di primo livello come Marta-Margaritelli, Mencaroni-Bartoloni, Bottai-De Stefano. Presenze brasiliane con Julio Do Nascimento e Jefferson Pereira, Andrè Coelho farà tandem con Mauricio Mugnaini. Diverse coppie arriveranno dalle qualifiche vista la grande richiesta.

IN CAMPO FEMMINILE Tra le donne coppia numero uno è Nicol Bertozzi e Jennifer Luca che vogliono fare il bis dopo l’ “oro” conquistato nelle Marche, a insidiarle ci saranno le giovani terribili Alice Eaco e Alice Pratesi, tra le formazioni di casa anche Lodovica Langellotti e Milena Stacchiotti. Agguerritissime saranno le finaliste della prima tappa Giulia Moltrasio e Silvia Leonardi. Sorprese potrebbero arrivare dal tandem Ludovica Rossi e Yulia Bochagova.

UNDER Una delle grandi novità di questa edizione è la grande attenzione verso il mondo giovanile. Infatti, dalla seconda tappa di Maccarese e per tutti gli altri appuntamenti nella giornata del venerdì si sono svolti per le categorie under dei tornei, che avranno anche un’agevolazione sulle iscrizioni. Chi vincerà entrerà di fatto attraverso una wild card nel tabellone principale del sabato. Una bella iniziativa per favorire più possibile lo sviluppo del beach volley, la pratica per i tanti amanti della disciplina e anche per i molti iscritti nelle varie società italiane.

PARTNER Per l’ennesima stagione a scendere in campo con l’AIBVC e anche con l’Italia Tour è BPER Banca che crede fortemente nel beach volley, un bel connubio che si rinnova di stagione in stagione con grande entusiasmo, un istituto di credito che vuole fortemente veicolare il proprio brand attraverso le schiacciate sottorete. Just People cura la produzione del tour e la parte commerciale di gestione sponsor. Si giocherà ovviamente con il pallone ufficiale Wilson, mentre V2 Sport è il partner tecnico, Nexus per la fisioterapia. Non mancherà anche Beach Match. Partner locali Acqua & Sale, Teti Arredamenti, Kraken, il promoter è RBT.

MEDIA Le partite saranno trasmesse sulla web tv di OA Sport e OA Plus agli indirizzi www.sport2u.tv, www.oasport.it e www.oasport.it/oaplus in diretta streaming nella giornata di domenica, ovvero nella giornata in cui si svolgeranno le finali e poi spazio ai protagonisti con interviste nel post partita. Tanto spazio anche sui social ufficiali AIBVC in cui si potranno trovare foto, video e interviste, tutte le curiosità.