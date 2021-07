Basket: Tommaso Laquintana torna a Brescia, colpo Cameron Reynolds per Trento

Doppio colpo di mercato nel giro di poche ore per la Dolomiti Energia Trentino e per la Germani Brescia, entrambe impegnate nella prossima stagione del massimo campionato cestistico nazionale. I bianconeri hanno ingaggiato Cameron Reynolds, al debutto in Europa, mentre la società lombarda ha completato l’operazione per il ritorno di Tommaso Laquintana dopo un anno trascorso in quel di Trieste.

“Posso finalmente dire che torno a casa! Ho girato tanto nel corso della mia carriera, ma considero Brescia come la mia seconda casa. Quando ho firmato il contratto, ero davvero emozionato. Ho parlato con coach Alessandro Magro per ringraziarlo e ovviamente ringrazio la società che mi ha voluto e i tanti tifosi l’affetto che mi hanno dimostrato”, le prime dichiarazioni dell’esterno bresciano.

“Ho chiesto allo staff un programma di lavoro da qui al raduno, questo per far capire come io non veda l’ora di iniziare. I tifosi mi conoscono, porterò in campo tutto il mio entusiasmo. A loro dico con orgoglio che sono un giocatore di Brescia, sono uno di voi!”, conclude Laquintana.

Debutto assoluto nel Vecchio Continente invece per Cameron Reynolds, ala piccola di 201 centimetri reduce da una buona stagione di G-League con gli Austin Spurs. Di seguito la sua presentazione da parte di Lele Molin, coach di Trento: “Diamo il benvenuto a Cameron, un giocatore alla sua prima esperienza in Europa che andremo ad inserire nello spot di ala piccola: è un’ala che ha molta qualità nel suo gioco, e che oltre ad avere il dinamismo e l’atletismo per essere efficace in campo aperto e a rimbalzo possiede anche un buon tiro da tre punti e buoni fondamentali di post basso. È un profilo complementare alle qualità del nuovo arrivato Jordan Caroline”.

Credit: Ciamillo