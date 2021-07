Di grande rilevanza il colpo messo a segno dalla Virtus Segafredo Bologna vicino a canestro. Nel ruolo di centro, infatti, arriva Ekpe Udoh, che torna in Europa a quattro anni di distanza dalla coppia di anni al Fenerbahce, con cui ha conquistato un’Eurolega nella stagione 2016-2017.

Il trentaquattrenne dell’Oklahoma, con doppia nazionalità americana e nigeriana (per quest’ultimo Paese gioca a livello di selezione nazionale), torna ad avere a che fare con il basket del Vecchio Continente per la terza volta: oltre alla parentesi col Fenerbahce c’è stata quella con il Bnei Herzliya dieci anni fa.

Le tappe principali della sua carriera si sono avute in NBA tra Warriors, Bucks, Clippers e infine Jazz, senza mai diventare il protagonista principale. In Eurolega piazzava oltre 12 punti di media a gara, mentre negli ultimi due anni si è trasferito in Cina, a Pechino, prima ai Ducks e poi ai Royal Fighters. Prende il posto, di fatto, di Julian Gamble, con cui proprio oggi è stato comunicato l’addio.

Come svelato da Paolo Ronci, DG virtussino, Udoh sarà a Bologna per due anni, il che svela il progetto a lunga scadenza con vista sull’Eurolega per lui. L’obiettivo, del resto, per le V nere è quello di portare a casa l’EuroCup sfuggita in quest’annata.

