Basket: Troy Daniels a Milano e Jeremy Chappell a Brindisi accendono la giornata di mercato

Si continuano a muovere le trame del basketmercato di Serie A, che fa registrare ancora una volta rilevanti aggiunte ai roster delle squadre italiane. Le protagoniste in quest’occasione sono due delle big del campionato italiano, anche se le cose da registrare ci sono in più luoghi.

Arriva all’Olimpia Milano Troy Daniels, guardia ex NBA con sette diverse franchigie, le ultime delle quali Lakers e Nuggets, e 8.9 punti di media nella stagione 2017-2018, la sua migliore ai Phoenix Suns. Si tratta della sua prima volta in Europa, con un impatto tutto da vedere, ma una buona mano dall’arco.

A Brindisi, invece, c’è l’approdo di Jeremy Chappell, e in questo caso si tratta di un ritorno dopo la stagione 2018-2019, che aveva disputato tra i protagonisti all’interno del club pugliese. Per lui ultima stagione alla Reyer Venezia, non all’altezza delle precedenti fondamentalmente a causa dell’abbondanza di ottimi giocatori presenti alla corte di Walter De Raffaele.

Nella serata di ieri è stato ufficializzato da Reggio Emilia Bryant Crawford, play in uscita da Wake Foest (NCAA) e giocatore da 11 punti e 4.1 assist di media nell’ultima stagione universitaria. Ma non è l’unica ufficializzazione in divenire in A: dopo l’annuncio dell’addio a Milano, Jakub Wojciechowski è pronto ad accasarsi a Pesaro, mentre si attendono i dettagli della trattativa per portare Matteo Spagnolo alla Vanoli Cremona, con la gestione del Real Madrid a capo.

Foto: LaPresse