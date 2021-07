Basket, Tokyo 2021: cancellata l’amichevole USA-Australia

Continua il difficile percorso d’avvicinamento degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nel basket. Dopo le sconfitte contro Nigeria e Australia (entrambe inserite nel girone dell’Italia, ndr.), la seconda amichevole contro gli australiani è stata cancellata all’ultimo e ora il Dream Team avrà solo un’ultima sfida con la Spagna tra sé e i Giochi.

Ancora una volta a dettare l’agenda dello sport mondiale è l’emergenza Covid-19, con due giocatori della squadra americana inseriti nel “protocollo salute e sicurezza” e, dunque, per sicurezza gli Stati Uniti hanno deciso di annullare il match con l’Australia. I due giocatori sono Bradley Beal e Jerami Grant, con il primo già escluso dal gruppo per Tokyo, mentre il secondo è risultato negativo ai tamponi, ma si teme un contatto diretto con un positivo.

Come detto, l’amichevole con l’Australia prevista per oggi era il penultimo appuntamento per gli USA prima di volare in Giappone, con il test contro la Spagna previsto sabato 18 luglio che al momento è ancora in calendario. Uno stop che complica il lavoro di Gregg Popovich dopo i due ko nelle prime amichevoli, con il tecnico che ora deve anche scegliere il sostituto di Beal.

“Difficile sia una superstar. Alcune sono già in vacanza, altre non sono interessate. A noi serve un giocatore che sia da subito in una discreta forma fisica e che sia in grado di inserirsi senza troppi problemi in una squadra” le parole del coach. I nomi papabili? L’ala di Philadelphia Tobias Harris e l’ala grande/centro Christian Wood degli Houston Rockets.

