Basket, Olimpiadi Tokyo: le rose e i convocati di tutte le Nazionali

Il torneo di basket è sicuramente uno dei più attesi all’Olimpiade di Tokyo. Gli Stati Uniti si presentano da favoriti, ma l’avvicinamento ai Giochi per il Dream Team non è stato dei migliori tra giocatori in isolamento e sconfitte storiche come quella con la Nigeria. Sono tante le squadre che sognano lo sgambetto e che puntano alla medaglia, anche quella d’oro, come Spagna, Francia, Australia e la Slovenia di Luka Doncic.

Diciassette anni dopo ci sarà anche l’Italia. La Nazionale guidata da Meo Sacchetti è reduce dalla straordinaria impresa del Preolimpico di Belgrado, dove ha battuto la Serbia al termine di una prestazione leggendaria. Tra i dodici azzurri ci sarà anche Danilo Gallinari, per un’Italia che vuole sognare e provare ad essere una sorpresa.

TUTTE LE ROSE E I CONVOCATI BASKET OLIMPIADI TOKYO

GRUPPO A

Repubblica Ceca

A/C 1 Patrik Auda 29 Agosto 1989 2.06 m Yokohama B-Corsairs

P 4 Tomáš Vyoral 28 Settembre 1992 1.88 m Pardubice

G 6 Patrick Samoura 15 Novembre 2000 1.98 m Cochise College

P 8 Tomáš Satoranský 30 Ottobre 1991 2.01 m Chicago Bulls

A 11 Blake Schilb 23 Dicembre 1983 1.99 m Châlons-Reims

C 12 Ondřej Balvín 20 Settembre 1992 2.17 m Bilbao

P 13 Jakub Šiřina 21 Novembre 1987 1.86 m Opava

C 15 Martin Peterka 12 Gennaio 1995 2.06 m Braunschweig

G 17 Jaromír Bohačík 26 Maggio 1992 1.97 m Strasburgo

G 19 Ondřej Sehnal 10 Ottobre 1997 1.90 m Praha

A 23 Lukáš Palyza 10 Novembre 1989 2.03 m Nymburk

C 24 Jan Veselý 24 Agosto 1990 2.13 m Fenerbahçe

Allenatore Ronen Ginzburg (Israele)

Francia

P Andrew Albicy 21 Marzo 1990 1.78 m CB Gran Canaria

G/A Nicolas Batum 14 Dicembre 1988 2.03 m Los Angeles Clippers

G Nando de Colo 23 Giugno 1987 1.96 m Fenerbahçe

C Moustapha Fall 23 Febbraio 1992 2.18 m ASVEL Villeurbanne

G/A Evan Fournier 29 Ottobre 1992 2.01 m Boston Celtics

C Rudy Gobert 26 Giugno 1992 2.16 m Utah Jazz

P Thomas Heurtel 10 Aprile 1989 1.89 m ASVEL Villeurbanne

G/A Timothé Luwawu-Cabarrot 9 Maggio 1995 2.01 m Brooklyn Nets

AG Amath M’Baye 14 Dicembre 1989 2.06 m Karşıyaka Basket

P Frank Ntilikina 28 Luglio 1998 1.93 m New York Knicks

A/C Vincent Poirier 17 Ottobre 1993 2.13 m Real Madrid

AG Guerschon Yabusele 17 Dicembre 1995 2.03 m ASVEL Basket

Allenatore Vincent Collet (Francia)

Iran

G 3 Mohammad Sina Vahedi 8 Gennaio 2001 1.87 m Shahrdari Gorgan

P 5 Philip Jalalpoor 14 Giugno 1993 1.88 m Medi Bayreuth

AG 7 Mohammad Hassanzadeh 6 Ottobre 1990 2.06 m Palayesh Naft Abadan

AP 8 Saeid Davarpanah 7 Settembre 1987 1.96 m Palayesh Naft Abadan

AP 13 Mohammad Jamshidi 30 Luglio 1991 1.98 m Shahrdari Gorgan

AP 14 Samad Nikkhah Bahrami (C) 11 Maggio 1983 1.98 m Mahram Tehran

C 15 Hamed Haddadi 19 Maggio 1985 2.18 m Sichuan Blue Whales

G 17 Navid Rezaeifar 23 Agosto 1996 1.91 m Shahrdari Gorgan

AG 20 Mike Rostampour 20 Dicembre 1991 2.11 m Shahrdari Gorgan

C 23 Aaron Geramipoor 11 Settembre 1992 2.13 m Manchester Giants

AG 41 Arsalan Kazemi 22 Aprile 1990 2.01 m Chemidor Qom

G 88 Behnam Yakhchali 12 Luglio 1995 1.96 m Rostock Seawolves

Allenatore Mehran Shahintab (Iran)

Stati Uniti

A/C 13 Bam Adebayo 18 Luglio 1997 (2.06 m) Miami Heat

C 4 JaVale McGee 19 Gennaio 1988 (2.13 m) Denver Nuggets

G 15 Devin Booker 30 Ottobre 1996 (1.96 m) Phoenix Suns

A 7 Kevin Durant 29 Settembre 1988 1 (2.11 m) Brooklyn Nets

A 9 Jerami Grant 12 Marzo 1994 (2.03 m) Detroit Pistons

A 14 Draymond Green 4 Marzo 1990 (1.98 m) Golden State Warriors

G 12 Jrue Holiday 12 Giugno 1990 (1.91 m) Milwaukee Bucks

G 5 Zach LaVine 10 Marzo 1995 (1.96 m) Chicago Bulls

G 6 Damian Lillard 15 Luglio 1990 (1.88 m) Portland Trail Blazers

A 11 Keldon Johnson 11 Ottobre 1999 (1.96 m) San Antonio Spurs

A 8 Khris Middleton 12 Agosto 1991 (2.01 m) Milwaukee Bucks

A 10 Jayson Tatum 3 Marzo 1998 (2.03 m) Boston Celtics

Allenatore Gregg Popovich (Stati Uniti)

GRUPPO B

Australia

C Aron Baynes 9 Dicembre 1986 2.08 m Toronto Raptors

G Matthew Dellavedova 8 Settembre 1990 1.93 m Melbourne United

G Dante Exum 13 Luglio 1995 1.96 m Houston Rockets

G Chris Goulding 24 Ottobre 1988 1.92 m Melbourne United

G Josh Green 26 Novembre 2000 1.96 m Dallas Mavericks

A Joe Ingles 2 Ottobre 1987 2.03 m Utah Jazz

A Nick Kay 3 Agosto 1992 2.06 m Real Betis

A/C Jock Landale 25 Ottobre 1995 2.11 m Melbourne United

G Patty Mills 11 Agosto 1988 1.83 m San Antonio Spurs

C Duop Reath 26 Giugno 1996 2.11 m Stella Rossa Belgrado

G Nathan Sobey 14 Luglio 1990 1.88 m Brisbane Bullets

G/A Matisse Thybulle 4 Marzo 1997 1.96 m Philadelphia 76ers

Allenatore Brian Goorjian (Stati Uniti/Australia)

Germania

G 0 Isaac Bonga 8 Novembre 1999 2.03 m Washington Wizards

G 1 Joshiko Saibou 7 Marzo 1990 1.88 m Champagne Châlons-Reims

G 4 Maodo Lô 31 Dicembre 1992 1.92 m Alba Berlin

A 5 Niels Giffey 8 Giugno 1991 2.00 m Žalgiris Kaunas

A 6 Jan Niklas Wimberg 11 Febbraio 1996 2.06 m Niners Chemnitz

C 7 Johannes Voigtmann 30 Settembre 1992 2.09 m CSKA Moscow

A 12 Robin Benzing 25 Gennaio 1989 2.10 m Basket Zaragoza

A 13 Moritz Wagner 26 Aprile 1997 2.11 m Orlando Magic

A 19 Lukas Wank 19 Gennaio 1997 1.99 m Löwen Braunschweig

A 22 Danilo Barthel 24 Ottobre 1991 2.07 m Fenerbahçe

A 32 Johannes Thiemann 9 Febbraio 1994 2.05 m Alba Berlino

G 42 Andreas Obst 13 Luglio 1996 1.91 m ratiopharm Ulm

Allenatore Henrik Rödl (Germania)

Italia

P 0 Marco Spissu 5 Febbraio 1995 1.84 m Dinamo Sassari

P 1 Nico Mannion 4 Settembre 2001 1.88 m Golden State Warriors

G 7 Stefano Tonut 7 Novembre 1993 1.94 m Reyer Venezia

AG 8 Danilo Gallinari 8 Agosto 1988 2.08 m Atlanta Hawks

AG 9 Nicolò Melli (C) 26 Gennaio 1991 2.06 m Dallas Mavericks

AP 13 Simone Fontecchio 9 Dicembre 1995 2.03 m Alba Berlino

C 16 Amedeo Tessitori 7 Ottobre 1994 2.08 m Virtus Bologna

AG 17 Giampaolo Ricci 27 Settembre 1991 2.02 m Virtus Bologna

AP 24 Riccardo Moraschini 8 Gennaio 1991 1.94 m Olimpia Milano

G 31 Michele Vitali 31 Ottobre 1991 1.96 m Brose Bamberg

AG 33 Achille Polonara 23 Novembre 1991 2.05 m Saski Baskonia

P 54 Alessandro Pajola 9 Novembre 1999 1.94 m Virtus Bologna

Allenatore Meo Sacchetti (Italia)

Nigeria

G 5 Stan Okoye 10 Aprile 1991 1.97 m Gran Canaria

C 8 Ekpe Udoh 20 Maggio 1987 2.08 m Free agent

AG 10 Chimezie Metu 22 Marzo 1997 2.08 m Sacramento Kings

G 20 Josh Okogie 1 Settembre 1998 1.93 m Minnesota Timberwolves

P 22 Gabe Vincent 14 Giugno 1996 1.91 m Miami Heat

AP 33 Jordan Nwora 9 Settembre 1998 2.03 m Milwaukee Bucks

A/C Precious Achiuwa 19 Settembre 1999 2.03 m Miami Heat

P Caleb Agada 31 Agosto 1994 1.91 m Hapoel Be’er Sheva

G Obi Emegano 29 Aprile 1993 1.90 m Fuenlabrada

C Jahlil Okafor 15 Dicembre 1995 2.08 m Detroit Pistons

G/A KZ Okpala 28 Aprile 1999 2.03 m Miami Heat

G/A Miye Oni 4 Agosto 1997 1.96 m Utah Jazz

Allenatore Mike Brown (Stati Uniti)

GRUPPO C

Argentina

P 3 Luca Vildoza 11 Agosto 1995 1.89 m New York Knicks

A/C 4 Luis Scola 30 Aprile 1980 2.07 m Pallacanestro Varese

P 7 Facundo Campazzo 23 Marzo 1991 1.80 m Denver Nuggets

P 8 Nicolás Laprovíttola 31 Gennaio 1990 1.88 m Real Madrid

AP 9 Nicolás Brussino 2 Marzo 1993 2.05 m Basket Zaragoza

C 12 Marcos Delía 8 Aprile 1992 2.09 m Pallacanestro Trieste

A 14 Gabriel Deck 8 Febbraio 1995 1.98 m Oklahoma City Thunder

AP 22 Juan Pablo Vaulet 22 Marzo 1996 1.99 m Manresa

G/A 29 Patricio Garino 17 Maggio 1993 1.98 m Žalgiris Kaunas

C 86 Tayavek Gallizzi 8 Febbraio 1993 2.04 m Instituto

G Leandro Bolmaro 11 Settembre 2000 2.00 m Barcellona

C Francisco Cáffaro 19 Maggio 2000 2.14 m Virginia Cavaliers

Allenatore Sergio Hernández (Argentina)

Giappone

P 2 Yuki Togashi 30 Luglio 1993 1.67 m Chiba Jets Funabashi

G 6 Makoto Hiejima 11 Aprile 1990 1.91 m Utsunomiya Brex

AG 8 Rui Hachimura 8 Febbraio 1998 2.06 m Washington Wizards

P 9 Leo Vendrame 14 Novembre 1993 1.91 m Sun Rockers Shibuya

AP 12 Yuta Watanabe 27 Ottobre 1996 2.08 m Toronto Raptors

AP 14 Kosuke Kanamaru 8 Marzo 1989 1.98 m Shimane Susanoo Magic

AP 18 Yudai Baba 7 Novembre 1995 1.98 m Melbourne United

A/C 23 Gavin Edwards 15 Gennaio 1988 2.06 m Chiba Jets Funabashi

G 24 Daiki Tanaka 3 Settembre 1991 1.96 m Alvark Tokyo

C 32 Avi Schafer 28 Gennaio 1998 2.05 m SeaHorses Mikawa

AG 34 Hugh Watanabe 23 Dicembre 1998 2.08 m Ryukyu Golden Kings

AP 88 Tenketsu Harimoto 8 Gennaio 1992 1.97 m Nagoya Diamond Dolphins

Allenatore Julio Lamas (Argentina)

Slovenia

G 5 Luka Rupnik 20 Maggio 1993 1.85 m Cedevita Olimpia Lubiana

G 6 Aleksej Nikolić 21 Febbraio 1995 1.91 m BCM Gravelines-Dunkerque

G 7 Klemen Prepelič 20 Ottobre 1992 1.88 m Valencia Basket

A 8 Edo Murić (C) 27 Novembre 1991 2.03 m Cedevita Olimpia Lubina

C 10 Mike Tobey 10 Ottobre 1994 2.11 m Valencia Basket

G 11 Jaka Blažič 30 Giugno 1990 1.96 m Cedevita Olimpia Lubiana

A 15 Gregor Hrovat 18 Agosto 1994 1.96 m Cholet

C 27 Žiga Dimec 20 Febbraio 1993 2.11 m Cedevita Olimpia Lubiana

A 30 Zoran Dragić 22 Giugno 1989 1.96 m Saski Baskonia

A 31 Vlatko Čančar 10 Aprile 1997 2.03 m Denver Nuggets

A 55 Jakob Čebašek 28 Aprile 1991 2.01 m Dinamo Bucarest

A 77 Luka Dončić 28 Febbraio 1999 2.01 m Dallas Mavericks

Allenatore Aleksander Sekulić (Slovenia)

Spagna

C 4 Pau Gasol 6 Luglio 1980 2.13 m Barcellona

G 5 Rudy Fernández 4 Aprile 1985 1.96 m Real Madrid

P 6 Sergio Rodríguez 12 Giugno 1986 1.91 m Olimpia Milano

P 9 Ricky Rubio 21 Ottobre 1990 1.93 m Minnesota Timberwolves

AP 10 Victor Claver 30 Agosto 1988 2.13 m Barcellona

C 13 Marc Gasol 29 Gennaio 1985 2.15 m Los Angeles Lakers

C 14 Willy Hernangómez 27 Maggio 1994 2.09 m New Orleans Pelicans

AG 16 Usman Garuba 9 Marzo 2002 2.03 m Real Madrid

AP 20 Alberto Abalde 15 Dicembre 1995 2.00 m Real Madrid

AP 21 Álex Abrines 1 Agosto 1993 2.01 m Barcellona

G/A 23 Sergio Llull 15 Novembre 1987 1.92 m Real Madrid

AG 44 Juancho Hernangómez 28 Settembre 1995 2.05 m Minnesota Timberwolves

Allenatore Sergio Scariolo (Italia)

Credit: Ciamillo