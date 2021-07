Basket: Diego Flaccadori torna a Trento in prestito dal Bayern Monaco

Diego Flaccadori ritorna in Italia, e lo fa nella squadra che lo ha cresciuto e lanciato sul panorama europeo. Dopo due stagioni al Bayern Monaco, arriva infatti il suo passaggio, tramite prestito, a Trento. Con la Dolomiti Energia aveva giocato dal 2014 al 2019, prima di essere chiamato sul palcoscenico continentale.

Per lui stagioni non fortunatissime in Baviera: 4.22 punti di media in Bundesliga nella prima stagione, quella 2019-2020, e 7.21 nella seconda, con più spazio per farsi valere, ma sempre poco in Eurolega (1.91 e 1.23 rispettivamente). Il tutto alle dipendenze di Andrea Trinchieri, che poi ha reso Monaco una quasi colonia italiana insieme ad Adriano Vertemati, Daniele Baiesi e Sasha Grant.

Queste le prime parole del giocatore con la sua nuova-vecchia maglia: “Tornare nella squadra dove sono cresciuto è una grande emozione: torno a Trento con delle sicurezze diverse, sono molto carico e mi aspetto di portare entusiasmo nella città e nella società per provare a raggiungere traguardi prestigiosi. Ho voglia di vincere tante partite: con coach Lele Molin mi sono sempre trovato molto bene, la sua presenza in panchina ha giocato un ruolo nella mia scelta. Non vedo l’ora di cominciare, sono sicuro che ci divertiremo”.

Trento gli offrirà l’opportunità di giocare nuovamente in EuroCup, dove fu anch’egli protagonista della cavalcata che spedì l’Aquila Basket fino in semifinale nella stagione 2015-2016. Si tratta anche del terzo arrivo in bianconero in questo mercato estivo dopo gli approdi dell’interessante Jordan Caroline e di Cameron Reynolds.

