L’Italia ha sconfitto la Russia in un’amichevole di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile si è imposta per 3-1 (24-26; 25-19; 25-23; 25-19), avendo la meglio su una delle formazioni in lizza per la conquista di una medaglia a cinque cerchi. I ragazzi del CT Chicco Blengini, potenziali outsider ai Giochi, dove esordiranno contro il Canada sabato 24 luglio (ore 02.00), hanno rimontato in maniera brillante dopo aver perso il primo set ai vantaggi e hanno palesato una buona condizione fisica, anche se questi test a pochi giorni dall’evento vanno sempre presi con le pinze.

Da elogiare il servizio e la buona organizzazione di gioco. Blengini si è affidato a Simone Giannelli in cabina di regia, all’opposto Ivan Zaytsev, agli schiacciatori Osmany Juantorena e Alessandro Michieletto, ai centrali Matteo Piano e Gianluca Galassi, al libero Massimo Colaci. A partire da metà del secondo set Simone Anzani ha sostituito Piano, mentre Luca Vettori ha preso il posto di Zaytsev nel corso della quarta frazione.

Proprio lo Zar ha chiuso da top scorer con 14 punti all’attivo, doppia cifra anche per Michieletto (13), Juantorena (12) e Galassi (11). All’accreditata Russia non sono bastati Mikhaylov (13), Volkov (17) e Iakovlev (11). Domani è prevista un’altra amichevole contro la Tunisia, l’ultimo test prima dell’esordio a queste Olimpiadi.

ITALIA-ROC: 3-1 (24-26, 25-19, 25-23, 25-19)

ITALIA: Giannelli 5, Zaytsev 14, Galassi 11, Piano 1, Michieletto 13, Juantorena 12, Colaci (L). Anzani 3, Vettori 4, Kovar, Sbertoli, Lavia, All: Blengini

RUSSIA: Kliuka 6, Volvich 7, Mikhaylov 13, Volkov 17, Iakovlev 11, Kobzar, Golubev (L). Podlesnykh 3, Bogdan 3, Pankov 3, Poletaev 3, Kurkaev 5. All: Sammelvuo

Durata set 30’ 29’ 30’ 23’

Italia: a 9 bs 13 mv 4 et 16

Russia: a 7 bs 24 mv 13 et 36

Foto: Fipav