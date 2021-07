Basket, Olimpiadi Tokyo: Kevin Durant supera Carmelo Anthony come miglior marcatore degli Stati Uniti a cinque cerchi

Nuovo record per Kevin Durant all’interno di Team USA. La superstar dei Brooklyn Nets, che proprio con la maglia americana vinse i Mondiali 2010 e poi le Olimpiadi 2012 e 2016, in entrambi i casi mostrando l’immensità del suo talento, ha superato Carmelo Anthony come miglior marcatore della storia della selezione degli Stati Uniti ai Giochi.

Lo ha fatto contro la Repubblica Ceca: una sua tripla gli è valsa il superamento dei 336 punti di “Melo”: gliene bastavano cinque. Attualmente è a quota 354 nel complesso, con un dettaglio da non sottovalutare: ce l’ha fatta nell’arco di tre Olimpiadi, mentre l’ormai ex recordman ha impiegato quattro edizioni.

Questo rende l’idea dell’importanza a livello realizzativo di Durant, che a Londra 2012 ha viaggiato a 19.5 punti di media e a Rio 2016 si è assestato su un numero praticamente identico, 19.4. Più impressionante ancora la prestazione ai Mondiali 2010 in Turchia: 22.8 punti, scrivendo 33, 38 e 28 nei quarti con la Russia, in semifinale con la Lituania e in finale con la selezione di casa.

Al momento “KD” ha, per così dire, rallentato a quota 14.3 a gara, con il top scorer che è Jayson Tatum a quota 16.7. E proprio l’uno ha avuto parole al miele per l’altro, affermando che sarà proprio Tatum l’uomo destinato a battere il suo stesso record in un futuro.

Foto: LaPresse