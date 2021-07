“Non c’è nulla di cui essere sorpresi”. Questo è il laconico e disarmante commento di Gregg Popovich, coach del Team USA, dopo la sconfitta della compagine a Stelle e Strisce nell’esordio del proprio cammino ai Giochi Olimpici di Tokyo. Ebbene sì, gli Stati Uniti sono finiti ko contro la Francia (proprio come ai Mondiali di Cina 2019)con il punteggio di 76-83.

Ma come, dopo una sconfitta simile (che agli USA non capitava alle Olimpiadi da Atene 2004), come si può pensare che “Coach Pop” possa riassumere la situazione della sua squadra in quel modo? “Quando perdi una partita non sei sorpreso. Sei deluso, ma non capisco la parola sorpreso – le sue parole riportate da ESPN – Questo manca di rispetto alla Francia, per così dire, come se dovessimo batterli di 30 punti o qualcosa del genere, solo perchè ci chiamiamo USA. Loro sono una squadra forte”.

Il coach, anche, dei San Antonio Spurs, prosegue nella sua disamina post-match: “Penso che abbiamo una storia di dominio, anche se non sempre stravinciamo le partite, ma sì, abbiamo una storia di vittorie. E so bene che non capita spesso di vedere il Team USA uscire perdente, soprattutto nelle prime fasi di un torneo. Proprio per questo vedo che molti la vivono come la fine mondo. Ma noi lavoriamo e siamo professionisti e questa squadra rappresenta il nostro Paese alle Olimpiadi e, soprattutto, possiamo ancora realizzare tutto ciò che siamo venuti qui a realizzare”.

L’allenatore di scuola Kansas prova già a pensare ai lati positivi del suo roster: “Ogni squadra deve fare ciò che si adatta al proprio personale. Avendo due lunghi come Draymond Green e Bam Adebayo, ci dà molto ritmo e ci fa muovere bene. Questo assetto ci fa funzionare meglio per la combinazione di persone che abbiamo”.

