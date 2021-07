VIDEO Francia-USA 83-76 Olimpiadi Tokyo Basket: highlights e sintesi della partita. Evan Fournier abbatte gli americani

Prima giornata, primo ribaltone alle Olimpiadi di Tokyo: se le vittorie della Repubblica Ceca sull’Iran, dell’Italia sulla Germania e dell’Australia sulla Nigeria erano variamente attese, certo non lo era la Francia in grado di superare Team USA, anche se le distanze si sapevano molto vicine.

83-76 il risultato finale. E a essere protagonista è una star NBA. Non degli States, però: non Kevin Durant, non Damian Lillard, piuttosto opachi quest’oggi e incapaci di svoltare il finale di gara. E nemmeno Jrue Holiday, migliore in campo per gli uomini di Gregg Popovich.

L’uomo del destino è Evan Fournier. 28 punti, inarrestabile con qualunque soluzione, da due come da tre o in entrata. Una partita dominante, la sua, che mostra ancora una volta quanto oramai sia ridotto (per non dire nullo) il divario quando si parla di persone che ormai si trovano dall’altra parte dell’Oceano con costanza.

Prossimo impegno della Francia alle 14:00 di mercoledì 28 contro la Repubblica Ceca, mentre gli Stati Uniti dovranno vedersela, qualche ora prima, con l’Iran alle 6:40 per sbloccare lo zero dalla classifica (che, paradossalmente, per differenza canestri al momento li vede ultimi).

IL MEGLIO DI FRANCIA-STATI UNITI 83-76



Foto: LaPresse