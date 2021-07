Basket, Olimpiadi Tokyo: esordio shock per gli USA, la Francia vince in rimonta

Esordio perdente per il Dream Team a Tokyo 2021. Gli Usa vendono sconfitti dalla Francia al termine di una partita di forte sofferenza, con i transalpini che si portano avanti nella ripresa e solo nell’ultimo quarto vedono Durant e compagni tornare avanti. Ma nel finale la Francia dà la zampata vincente, gli americani non riescono a reagire ed esordiscono con un ko che fa male.

Dura circa metà primo quarto l’equilibrio tra Stati Uniti e Francia, con gli europei che provano a spaventare il top team a stelle e strisce. Ma quando gli Usa alzano il livello in difesa e iniziano a trovare i canestri da oltre l’arco subito creano il gap, prima con un paio di canestri di Adebayo per il sorpasso e poi la tripla di Holiday per l’allungo, chiudendo il primo quarto avanti 22-15, con 8 punti di Fournier e sette di Durant come migliori realizzatori.

Parte nuovamente bene la Francia a inizio secondo quarto e parziale di 4-0 per il nuovo -3 transalpino. È Lillard che da oltre l’arco rilancia l’allungo americano fino al 31-23 dopo tre minuti e mezzo di gioco. Assist di Adebayo per il canestro da tre punti di Lillard per il +9, ma gli Usa non riescono a scappare via e si ritrovano anche con Kevin Durant che tre falli dopo 15 minuti di gioco. Ancora Holiday da oltre l’arco e Green riportano gli Stati Uniti vicino alla doppia cifra di vantaggio e vanno al riposo sul 45-37.

A inizio ripresa tocca la doppia cifra di vantaggio la squadra di Popovic, ma non molla la Francia che resta in partita. È Poirier a riaprire il gioco con un parziale di 5-0 per il nuovo -4. Non segnano gli Usa e Fournier avvicina ancora di più i transalpini, mentre ci si avvicina a metà quarto. Tripla di Green per rilanciare gli Stati Uniti, ma la Francia reagisce nuovamente e con il libero di Poirier arriva il pareggio. Usa fallosi e Francia che dalla lunetta passano avanti, poi De Colo e Heurtel trovano le triple per il 62-56 per i transalpini all’ultimo stop con un parziale di 25-11 per la Francia.

Continuano ad avere problemi in attacco gli USA a inizio quarto periodo e servono quasi due minuti prima che Holiday sblocchi il risultato da oltre l’arco. Si lotta punto su punto, con Devin Booker che trova la tripla del nuovo +4 quasi a cinque minuti dalla fine. Ancora Booker riallontana i francesi, ma ancora una volta i transalpini trovano i canestri per riaprire completamente i giochi. Due errori dalla lunetta per Adebayo, uno solo per Gobert e -1 a 90 secondi dalla fine. Tripla incredibile di Yabusele e vantaggio Francia. De Colo va sulla lunetta a 22 secondi dalla fine e Francia che va sul +4. Palla persa da Lillard, che commette antisportivo e match chiuso. Libero a segno, possesso transalpino, quinto fallo di Durant e Gobert dalla lunetta dà il +7. Non ha più tempo la squadra di Popovic, la Francia vince 83-76 e risultato shock a Tokyo!

Foto: fiba.basketball