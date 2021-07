Victor Sanders è un nuovo giocatore della Umana Reyer Venezia. L’annuncio ufficiale è arrivato quest’oggi da parte del club lagunare, che ha comunicato di aver raggiunto un accordo annuale con l’ex giocatore della Dolomiti Energia Trentino. Il 26enne nativo di Portland, sbarcato in Europa nel 2018 (due anni trascorsi ad Anversa per poi trasferirsi in Italia), è reduce da una buona stagione con i bianconeri in cui ha viaggiato con 9,8 punti di media in campionato e 10,1 punti in EuroCup.

“E’ un onore essere stato scelto dalla Reyer. Un club di grande prestigio che ha scritto pagine di storia in Italia e che ha cultura vincente. La cosa che mi ha impressionato affrontando la Reyer da avversario è la grande capacità della squadra di giocare insieme, si percepisce che l’obiettivo di ogni giocatore è vincere e fare ciò che è necessario per ottenere la vittoria“, dichiara Sanders al sito ufficiale della società veneta.

“Dovrò fare del mio meglio, arriverò a Venezia con la giusta mentalità e lo spirito di voler migliorare giorno dopo giorno. L’Umana Reyer è un club che migliora i giocatori, un’organizzazione di alto livello. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere Venezia, una delle città più belle al mondo”, conclude la guardia americana classe 1995.

Credit: Ciamillo