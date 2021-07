Basket: niente Olimpiadi per Juancho Hernangomez. Lunghissimo stop per lussazione acromioclavicolare

Bruttissime notizie per la Spagna in chiave olimpica: Juancho Hernangomez è costretto a saltare la rassegna a cinque cerchi per un serio infortunio occorso durante un incontro con la Francia a Malaga. Per l’ala dal 2016 in NBA e dal 2020, in particolare, con i Minnesota Timberwolves c’è una lussazione acromioclavicolare di 4°-5° grado.

Questo tipo di infortunio lo terrà fuori dai campi per circa quattro mesi: al momento la federazione spagnola sta decidendo, di concerto con la franchigia NBA del giocatore, che tipo di trattamento attuare in merito al guaio occorso.

La Spagna non aveva ancora effettuato la propria scelta definitiva sui giocatori da portare a Tokyo, poiché a Malaga erano presenti in 16 per potersi giocare i 12 posti per il roster olimpico. I tagli più recenti sono stati quelli di Seba Saiz e Sergi Martinez.

La squadra iberica, allenata da Sergio Scariolo, si trova nel girone C con Argentina, Giappone e Slovenia: un girone molto interessante per il talento in maglia albiceleste, per la presenza di Luka Doncic e anche per quella di Rui Hachimura.

Credit: Ciamillo