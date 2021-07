Basket: le Final Four di Eurolega si terranno a Berlino nel 2022

Tornano a Berlino le Final Four di Eurolega nella stagione 2021-2022. Si disputerà ancora in terra tedesca, il 27 e il 29 maggio dell’anno venturo, la manifestazione che concluderà il percorso della massima competizione europea per club vinta neanche due mesi fa dall’Anadolu Efes.

Già nel 2016, in occasione dell’evento che aveva premiato il CSKA Mosca contro il Fenerbahce nel quale allora militava Gigi Datome, l’evento si era tenuto nella capitale tedesca e alla Mercedes Benz Arena, che da quando ha aperto i battenti è stata di notevole importanza per il basket europeo. La prima volta, però, fu nel 2009: vinse il Panathinaikos proprio sul CSKA

Vi si sono qui disputati, infatti, gli Europei 2015 (in un girone, quello dell’Italia), e le partite casalinghe dell’Alba Berlino. Ma non solo: ci sarà anche un raggruppamento dei prossimi Europei, quelli del 2022, nel quale però non ci saranno gli azzurri perché già automaticamente assegnati a Milano.

Le Final Four del 2021 si sono tenute a Colonia. La Germania, in epoca FIBA, aveva ottenuto altre due edizioni, ma a Monaco di Baviera: nel 1989 vinse la Jugoplastika di Spalato, nel 1999 fu la volta dello Zalgiris Kaunas sulla Virtus Bologna allora targata Kinder.

Credit: Ciamillo