Italia-Inghilterra, Finale Europei 2021: data, programma, orario, tv, streaming

L’Italia affronterà l’Inghilterra nella Finale degli Europei 2021 di calcio, in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale, capace di eliminare la Spagna ai calci di rigore in semifinale proprio in questo impianto, scenderà in campo con un unico obiettivo: alzare al cielo il trofeo continentale, vinto soltanto una volta nella nostra storia (1968). Dopo aver perso gli atti conclusivi del 2000 e del 2012 (rispettivamente contro Francia e Spagna), gli azzurri ci riprovano al termine di una meravigliosa cavalcata tra Roma e la capitale britannica, passando per Monaco (dove si è sconfitto il Belgio ai quarti di finale).

I ragazzi del CT Roberto Mancini sono consapevoli dei proprio mezzi, il gruppo è compatto e solido sotto ogni punto di vista, ci sono tutti i presupposti per potersi regalare un sogno, ma di fronte ci si troverà un avversario di tutto spessore. L’Inghilterra, invece, ha eliminato la Danimarca ai tempi supplementari dopo aver regolato Germania e Ucraina. I ragazzi di coach Southgate avranno il vantaggio di giocare in casa e potrebbero partire leggermente favoriti in quella che sarà la prima finale continentale della loro storia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Inghilterra, Finale degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e Rai Play oltre che su Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-INGHILTERRA, FINALE EUROPEI 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 LUGLIO:

21.00 Finale Europei calcio 2021: Italia vs Inghilterra

FINALE EUROPEI CALCIO 2021: DOVE SI GIOCA?

Allo Stadio Wembley di Londra (Gran Bretagna).

FINALE EUROPEI CALCIO 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming su RaiPlay (gratis), su Sky Go e Now Tv (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse