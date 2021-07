Dopo la storica vittoria contro gli Stati Uniti, la Nigeria si ripete e domina la sua seconda amichevole di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nazionale africana ha vinto nettamente contro l’Argentina per 94-71in un match completamente in controllo da parte della squadra di coach Mike Malone.

Per la Nigeria il migliore è stato Jhalil Okafor, che ha messo a referto 15 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Precious Achiuwa (12), Josh Okogie (10) e Chimezie Metu (10). Per l’Argentina una partita negativa dei suoi leader con il solo Leandro Bolmaro a 10 punti e con 9 appena di Luis Scola.

La Nigeria comincia a fare molta paura in chiave olimpica, visto che sarà una delle avversarie nel girone dell’Italia. Oltre agli africani anche l’Australia continua nel suo avvicinamento perfetto, battendo le stesse squadre dei nigeriani. Infatti la nazionale Aussie ha superato per 93-81 gli Stati Uniti (ancora clamorosamente sconfitti) con 22 punti di Patty Mills e 17 di Joe Ingles.

Foto: LaPresse