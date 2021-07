Basket: Jeff Brooks lascia Milano e approda alla Reyer Venezia

Jeff Brooks è un nuovo giocatore dell’Umana Reyer Venezia con accordo su base pluriennale. L’annuncio è arrivato in maniera pressoché contestuale a quello che ha definito l’uscita dall’Olimpia Milano del classe ’89 di Louisville, diventato italiano per matrimonio nel 2017.

Già numerose volte avversario della Reyer, con le maglie di Cantù, Caserta, Sassari e appunto Milano, Brooks vanta nel proprio palmares italiano lo scudetto del 2015 con Sassari, oltre a quattro Supercoppe (1 Cantù e Sassari, 2 Milano) e due Coppe Italia (Sassari 2015, Milano 2021). In esperienze lontano dallo Stivale, invece, ha vinto l’EuroCup con l’Unicaja Malaga nell’annata 2016-2017.

Queste le prime parole di Brooks da veneziano: ““Negli ultimi anni la Reyer ha dimostrato di essere un top Club, una società che da quando è tornata in Serie A ha vinto tanti trofei, formato giocatori importanti e lavorato sempre bene. Sono davvero felice e grato di poter continuare la mia carriera in un Club ambizioso, in questi anni ho avuto modo di parlare della Reyer con tanti compagni e amici e non ho mai sentito qualcosa di negativo riguardo al Club, è una cosa rara. Sono invece a conoscenza di quanto la società metta i giocatori nella miglior condizione possibile per rendere bene e di quanto l’ambiente sia familiare“.

Nell’ultima stagione, Brooks ha viaggiato a una media di 3 punti e 2.8 rimbalzi in campionato, dati che diventano rispettivamente di 2.1 e 2.2 in Eurolega. A 32 anni compiuti da poco, per lui ora si apre nuovamente la porta dell’EuroCup.

