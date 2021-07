Basket: Italia, seconda vittoria agli European Challengers Under 20 2021. Demolito il Portogallo, Spagnolo sfiora la tripla doppia

Non ci doveva essere partita e partita non c’è stata tra Italia e Portogallo, nella terza giornata azzurra degli European Challengers Under 20, con il girone italiano di scena a Brno, in Repubblica Ceca. 81-50 il punteggio finale di una partita mai cominciata, già finita dal 29-13 del primo quarto. Nessuno è stato in campo più di 24 minuti e 4 secondi, ma neanche c’è stato un giocatore con meno di 9’51” di impiego.

Fin troppo facili le cose per gli azzurri di Adriano Vertemati, che per poco non si ritrovano ad avere una giornata storica di Matteo Spagnolo. Il giocatore di proprietà del Real Madrid, ormai vicinissimo a Cremona, ha infatti sfiorato la tripla doppia con 12 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, il tutto nei soli 24 minuti di impiego sul parquet ceco. Bene anche Angelo Del Chiaro (13) e Sasha Grant (14), che proprio oggi è stato ufficializzato da Verona, via prestito dal Bayern, per giocare il campionato di A2.

Il solo pericolo in attacco del Portogallo, ammesso che questo termine sia utilizzabile, è Stanley Spencer Borden, autore di 11 punti. Troppo diverse le percentuali in attacco delle due squadre: 48.4% dal campo per gli azzurri, 26.9% per i lusitani.

I prossimi impegni saranno quelli di sabato e domenica, rispettivamente alle 14:30 con la Spagna e, infine alle 20:30 con l’Albania, l’altra formazione destinata a giocarsi con il Portogallo la penultima e l’ultima posizione nel raggruppamento ceco tra quelli di questa strana estate continentale.

ITALIA-PORTOGALLO 81-50

ITALIA – Schina (0/1, 0/1), Arletti 6 (3/5), Spagnolo 12 (4/6, 1/3), Casarin 7 (1/4, 1/5), Virginio 2 (1/1, 0/3), Donadio 5 (0/3, 1/1), Grant 14 (3/4, 2/4), Borra 4 (2/2), Basso, Ladurner 9 (3/5), Del Chiaro 13 (4/5, 1/3), Diouf 9 (2/5, 1/2). All. Vertemati

PORTOGALLO – Chaves F.V. Martins 6 (2/7, 0/3), N. Santos 3 (1/2 da tre), Castro Silva 2 (1/2), Vieira Soares 5 (1/2, 1/3), Vieitas F. Da Silva 4 (0/3, 1/3), Martins Valadas M. Cruz 7 (1/8, 0/3), Goldschmidt da Costa Runge 2 (1/2), Morais Ferreira 8 (2/6, 1/3), Cachopas Gil Prates (0/1 da tre), Borden 11 (4/10, 1/3), Saraiva Seixas (0/1 da tre), M. Santos 2 (1/5). All. Martins

Foto: fiba.basketball