Basket: Italia, rimonta e vittoria sulla Repubblica Ceca nella prima degli European Challengers Under 20 2021

Sono iniziate quest’oggi le partite degli European Challengers Under 20 maschili, una versione differente degli Europei che, però, non assegna titoli in quanto ci sono differenti sedi di gara e non viene effettuata un’assegnazione vera e propria del titolo continentale. L’Italia, inserita nel raggruppamento che si gioca a Brno, ha subito affrontato i padroni di casa della Repubblica Ceca, battendoli in rimonta per 66-63.

Molto importanti sono state le prove di quattro giocatori: Matteo Spagnolo (9 punti, 6 rimbalzi, 6 assist), Davide Casarin (14 punti, 3 rimbalzi, 5 assist), Momo Diouf (13 punti, 8 rimbalzi) e Gianmarco Arletti (16 punti), l’uomo decisivo ai fini della vittoria finale con una tripla. Da citare il percorso di quest’ultimo, classe 2001 al primo anno di college negli Stati Uniti, e precisamente a Delaware, dove dopo un inizio difficile ha “approfittato” di un infortunio della guardia titolare per infilare un paio di ottime partite e altre di buon livello. Il tutto dopo due anni di high school.

Una partita difficile, quella dell’Italia, in cui la Repubblica Ceca è stata praticamente sempre avanti sotto la spinta di Ondrej Hanzlik e David Bohm, 16 e 14 punti alla fine. Anche 15 i punti di distacco nel terzo quarto, dopo un secondo molto difficile da 10-24. Tripla di Arletti a parte, c’è un po’ tutta la base importante di quest’Italbasket giovane con Adriano Vertemati sulla panchina a costruire una rimonta apparsa quasi impossibile a 7′ dalla fine e 12 punti di ritardo.

L’Italia ritornerà in campo domani alle 14:30 con la Croazia e poi giovedì alle 20:30 con il Portogallo. Dopo un giorno di pausa, sabato alle 14:30 la partita sarà quella con la Spagna e, infine, domenica alle 20:30 ci sarà l’Albania.

ITALIA-REPUBBLICA CECA 66-63

ITALIA – Schina 4 (2/2), Arletti 16 (1/3, 4/8), Spagnolo 9 (2/9, 0/4), Casarin 14 (3/5, 2/5), Virginio ne, Donadio, Grant (0/1, 0/1), Borra 2 (1/2), Basso, Ladurner 6 (3/10), Del Chiaro 2 (1/1), Diouf 13 (3/5, 1/3). All. Vertemati

REPUBBLICA CECA – Hanzlik 16 (3/4, 3/12), Vlk, Bohm 14 (5/9, 1/3), Burda (0/1 da tre), Sykora 3 (0/3, 1/3), Svojanovsky 5 (1/3, 1/5), Tyml ne, Pelikan, Svoboda 10 (1/8, 0/1), Balint 10 (1/3, 2/8), Kalny ne. All. Pivoda

Foto: fiba.basketball