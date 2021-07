Basket: Italia, European Challengers Under 20 2021 chiusi con una vittoria sulla modesta Albania. Il gironcino lo vince la Repubblica Ceca

Si chiude con una vittoria, e con il quarto posto, il cammino dell’Italia agli European Challengers Under 20 2021: diversi tornei in varie città, che però non assegnano il titolo d’Europa, ma solo la conquista dei gironi. Gli azzurri superano la non certo irresistibile Albania con il punteggio di 72-43, chiudendo così con 3 vittorie e 2 sconfitte assieme alla Croazia, che però, avendo vinto il confronto diretto, si classifica terza.

Della partita c’è poco da dire, visto il dominio generalizzato della nostra Nazionale, con i picchi realizzativi di Lorenzo Donadio (15 punti) e Matteo Spagnolo (13). Minuti in abbondanza per tutti, dai 26 del citato Donadio ai 10 di Beniamino Basso, per una partita mai aperta (22-8 e 19-8 i primi due quarti, poi pura amministrazione).

La vittoria complessiva va alla Repubblica Ceca, che dato il confronto diretto vittorioso con la Spagna comanda nonostante entrambe siano a 4 successi e 1 sconfitta. Oltre che a Brno, si è giocato a Tbilisi (vince la Francia) e Heraklion (Slovenia profeta in casa greca), ma anche per un torneo che comprendeva le forze dalla 19a alla 26a, vinto dall’Ungheria.

La speranza di tutti è che il prossimo anno si possa tornare a degli Europei normali, e che, soprattutto, l’Italia possa ritornare a partecipare a quelli Under 18 e Under 16, quest’anno rimasti senza azzurro.

Foto: fiba.basketball