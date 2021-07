Basket femminile: si ritira Marta Xargay, la Spagna saluta una delle sue regine

A neanche 31 anni Marta Xargay si ritira. Una delle maggiori giocatrici del basket spagnolo recente, proprio alla vigilia di quelle che saranno le Olimpiadi di Tokyo delle sue compagne, lascia la scena con tre ori europei, un argento olimpico e uno mondiale.

Campionessa in Eurolega nel 2011 con l’Halcon Avenida (poi Perfumerias), la guardia di Girona ha segnato un’era nel basket iberico, vincendo due campionati in patria e tre in Repubblica Ceca, ma soprattutto riuscendo a ritagliarsi un posto anche in WNBA con le Phoenix Mercury, guadagnandosi sia minuti che fiducia nel 2015 e 2016.

Proprio in questo anno citato è arrivato il suo argento a Rio, dove la Spagna ha ceduto in finale soltanto agli Stati Uniti letteralmente pieni zeppi di superstar, buona parte delle quali di nuovo al via a Tokyo.

“Un 10 para siempre“, scrive lei su Instagram. Che racconta tra le altre cose: “Ho vissuto questo impressionante viaggio con tanto entusiasmo. E l’entusiasmo continua a guidarmi in questo nuovo cammino, perché è questa la scintilla della vita“.

Credit: Ciamillo