Calcio: in Serie A bandite le maglie verdi dalla stagione 2022-2023

Secondo l’idea della Lega Serie A, la mimetizzazione delle maglie con il campo è qualcosa che è meglio evitare per il futuro. E allora ecco la decisione: non ci saranno più maglie verdi, da parte delle società, dalla stagione 2022-2023 in poi.

La questione, però, si scontra anche con un fatto puramente pratico: alcune società, come il Sassuolo, il verde ce l’hanno nei colori sociali. In questo caso, la realtà dice che il verde parziale può essere ancora un’opzione.

Sarà invece vietata la produzione di maglie come le terze che si sono viste in alcuni casi con Lazio e Inter, o ancora in altre situazioni legate ai portieri. Ma i casi sono davvero tanti, e si fa quasi fatica a elencarli.

Crotone, Napoli, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Cagliari: sono solo alcuni degli ultimi esempi di maglie di tonalità verdi utilizzate dalle società di Serie A. Ora questa regolamentazione obbligherà i vari sponsor tecnici a trovare eventuali altre soluzioni.

Foto: LaPresse