Basket femminile: Italia, prima vittoria sulla Bulgaria negli European Challengers 2021

Quest’anno, in sostituzione degli Europei giovanili veri e propri, vanno in scena dei tornei di natura diversa, gli European Challengers. Si tratta di vari gruppi (nel caso femminile cinque, di cui tre da sei squadre e due da quattro, in altrettante località diverse) che si svolgono ognuno separatamente dall’altro, senza comunicazione: anche per questo motivo non ci sarà una vera e propria squadra che si potrà fregiare del titolo di Campione d’Europa.

L’Italia è presente solo con le sue formazioni Under 20. Quella maschile andrà in scena la prossima settimana, mentre in questa c’è la femminile. E l’esordio odierno è stato piuttosto facile, contro una Bulgaria fondamentalmente inconsistente di fronte alle azzurre, protagoniste di un 66-46 che poteva essere anche più ampio come divario se non si fosse avuta una frenata nell’ultimo quarto.

Nessuna giocatrice azzurra, nella partita odierna, ha giocato più dei 25’28” di Meriem Nasraoui, autrice di una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi in un confronto nel quale, dopo il 40-13 dell’intervallo, si sono superati i 30 punti di divario tra le due squadre. In evidenza anche Silvia Pastrello a quota 12, ma tutte le giocatrici hanno realizzato almeno un punto.

Domani la squadra di Sandro Orlando, che sono in campo a Sofia, replicheranno alle 16:00 con la Croazia, mentre giovedì sarà il turno del Belgio alla stessa ora. Ancora 16:00 per il confronto di sabato con la Lettonia, mentre domenica alle 13:15 si chiude con la Germania.

ITALIA-BULGARIA 66-46

ITALIA – Orsili 4 (2/4, 0/2), Mazza 5 (1/2, 1/2), Frustaci 2 (1/1, 0/1), Leonardi 6 (2/5, 0/2), D’Angelo 5 (1/2), Pastrello 12 (4/9, 0/1), Grattini 2 (0/1, 0/2), Ronchi 5 (2/3, 0/1), Gatti 1 (0/2), Savatteri 2 (1/5), Nasraoui 16 (7/16), Egwoh 6 (3/8). All. Orlando.

BULGARIA – Angelova 3, Damyanova 3, Georgieva 9, Stoyanovska 12, Veselinova 8, Grigorova, Ivanova M., Ivanova V. 3, Karamfilova 2, Madankova 1, Valtcheva, Vasileva 5. All Kotsev

Foto: fiba.basketball