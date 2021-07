Basket femminile: Italia, pokerissimo negli European Challengers Under 20 2021. Quinta vittoria con la Germania, le azzurre chiudono imbattute

Era l’ultima partita per l’Italia nell’European Challengers Under 20 femminile e le azzurre erano già sicure di aver vinto il loro girone, con quattro successi su quattro nelle prime sfide. L’ultimo appuntamento, quindi, valeva solo per le statistiche contro la Germania e per l’Italia è stata una sfida equilibratissima. Decisa a fine ultimo quarto, quando le azzurre con il parziale di 8-0 ribaltano tutto e vincono di misura.

Primo tempo di sofferenza per la squadra di Sandro Orlando, che contro le tedesche chiude con due parziali negativi di 17-14 e 10-9 e vanno al riposo sotto 27-23. Nel terzo quarto, però, cambia la musica, prima sei punti di Alessandra Orsili, poi la tripla di Silvia Pastrello per il pareggio e poi il canestro di Laura Gatti per il 35-33 per l’Italia a 10 minuti dalla fine.

Ultimi 10 minuti che partono nel peggiore dei modi per le azzurre, con la Germania che ritorna avanti e allunga con un parziale di 10-0 e Italia che non riesce a segnare nei primi 5 minuti dell’ultimo quarto. Prova nuovamente Orsili a dare la carica alle compagne con una tripla, ma subito reagiscono le tedesche. Decisivi, però, gli ultimi 90 secondi. Dal 49-42 per le tedesche arrivano la tripla della solita Alessandra Orsili, il canestro di Meriem Nasraoui e, a un secondo dalla fine, il canestro di Silvia Pastrello per il 50-49 finale.

ITALIA – GERMANIA 50-49

ITALIA Orsili 21, Mazza 0, Frustaci 2, Leonardi 3, D’Angelo 0, Pastrello 13, Grattini 0, Ronchi 0, Gatti 2, Savatteri 0, Nasraoui 9, Egwoh 0

GERMANIA Bessoir 12, Polleros 12, Poros 8, Rosemeyer 4, Stach 3, Helmig 3, Kiefer 0, Beek 0, Kondtantinidou 0, Nufer 0, Meyer 0, Reichert 7

Foto: fiba.basketball