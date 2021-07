Basket femminile: cinque italiane nelle Coppe europee. Venezia e Schio in Eurolega, Virtus Bologna, Sassari e Campobasso in EuroCup

Saranno cinque le squadre italiane che si cimenteranno nelle Coppe europee del basket femminile, un numero che non si vedeva da parecchio tempo anche considerata la recente tendenza a vedere soltanto la Reyer Venezia e il Famila Schio all’interno delle stesse.

Proprio la squadra Campione d’Italia e la finalista dell’ultima stagione saranno di scena in Eurolega, secondo modalità diverse. L’Umana ora allenata da Massimo Romano, infatti, sarà al via già dei gironi, mentre per quella guidata dal greco Georgios Dikaioulakos ci saranno invece i preliminari.

EuroCup, invece, per ben tre formazioni: la Virtus Bologna, che nella scorsa stagione è arrivata fino alle semifinali scudetto e ha investito molto in campagna acquisti finora (con Lardo in panchina e Zandalasini, Cinili e Ciavarella in campo), la Magnolia Campobasso, sfortunatissima con gli infortuni nell’annata passata e finita nona, e la Dinamo Sassari, che alla prima stagione di A1 si è salvata tramite i playout.

Sono passati 13 anni dall’ultimo successo europeo di un’italiana: era Schio nell’EuroCup del 2008. In questa stagione la Reyer Venezia è arrivata in finale sempre di EuroCup, ma due liberi di Raquel Carrera l’hanno beffata e hanno consegnato a Valencia la vittoria in finale.

